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Quelqu'un de chez Shift Up ou de chez Tencent va se faire virer. Une bourde a conduit à ce que des vidéos visibles seulement via lien aient été partagé par quelqu'un de peu scrupuleux, on connait désormais le contenu de la présentation spéciale estivale de demain pour le jeu Goddess of Victory: NIKKE, dont le tease de la seconde collaboration annuelle et c'était évident : Persona, mais pas seulement Persona 5 mais visiblement Persona 3 et Persona 4 également. Pour éviter tout problème, je ne reposte que des images de la vidéo :Ann Takamaki devrait être sauf surprise la représentante pour "Persona 5" ici. Et peut être qu'une collaboration avec la série Persona et non uniquement le 5e opus brisera la malédiction "Persona 5" qui veut que chaque collaboration de Persona 5 avec un jeu mobile a conduit à son arrêt l'année suivante. Comme à chaque année, la seconde collaboration annuelle est pour le mois de septembre, et les précédentes collaborations de NIKKE inclut NieR: Automata et Resident Evil coté jeux vidéo.Rendez-vous demain pour la présentation estivale, dont on connait déjà les 2 unités limités version bikini : Cendrillon et Marciana (déjà leaké depuis 1 semaine).