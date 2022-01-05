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last update : 06/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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[Leak] Au tour de NIKKE d'avoir sa collaboration avec Persona (3, 4 et 5)
Actualité
Quelqu'un de chez Shift Up ou de chez Tencent va se faire virer . Une bourde a conduit à ce que des vidéos visibles seulement via lien aient été partagé par quelqu'un de peu scrupuleux, on connait désormais le contenu de la présentation spéciale estivale de demain pour le jeu Goddess of Victory: NIKKE, dont le tease de la seconde collaboration annuelle et c'était évident : Persona, mais pas seulement Persona 5 mais visiblement Persona 3 et Persona 4 également. Pour éviter tout problème, je ne reposte que des images de la vidéo :




Ann Takamaki devrait être sauf surprise la représentante pour "Persona 5" ici. Et peut être qu'une collaboration avec la série Persona et non uniquement le 5e opus brisera la malédiction "Persona 5" qui veut que chaque collaboration de Persona 5 avec un jeu mobile a conduit à son arrêt l'année suivante. Comme à chaque année, la seconde collaboration annuelle est pour le mois de septembre, et les précédentes collaborations de NIKKE inclut NieR: Automata et Resident Evil coté jeux vidéo.

Rendez-vous demain pour la présentation estivale, dont on connait déjà les 2 unités limités version bikini : Cendrillon et Marciana (déjà leaké depuis 1 semaine).
    tags : sega persona 4 atlus android ios shift up nikke goddess of victory
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    posted the 06/26/2026 at 09:39 PM by masharu
    comments (2)
    altendorf posted the 06/26/2026 at 09:41 PM
    Sega qui force Persona de partout, on souffle. Même COD mobile va avoir une collaboration avec la franchise
    shido posted the 06/26/2026 at 09:41 PM
    J'ai deux pity au frais, let go !!
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