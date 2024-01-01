J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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creation date : 01/01/2024
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description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Film] Toy Story 5 / Quelques critiques...


Moyenne 3,5/5




Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront que ce qui obsède les enfants d'aujourd'hui s’appelle... l'électronique !

Le Figaro 4/5
Le film rappelle avec optimisme et un brin d’émotion nostalgique que la technologie peut aussi être une source d’amusement et de lien avec les autres.

Le Parisien 4/5
Centré sur le thème du délaissement des jouets classiques au profit des tablettes numériques et sur le personnage de Jessie, la cowgirl, ce nouveau volet de la saga, fait un bien fou.

Le Point 4/5
Toy Story 5 incite les enfants (et les autres) à délaisser leurs tablettes pour revenir à la vie réelle, avec ses frictions, ses difficultés, sa mélancolie. Petits et grands apprécieront la leçon, administrée avec ce qu'il faut de rire et d'émotion.

Les Fiches du Cinéma 4/5
Touchant et pertinent dans son propos sur les écrans, "Toy Story 5" souffre d’une narration éclatée qui affaiblit son efficacité.

Les Inrockuptibles 4/5
Là où la franchise réussit encore son pari, c’est en ayant la clairvoyance de ne pas verser dans une technophobie ou une technophilie aveugles, mais plutôt en offrant comme toujours dans "Toy Story" des chemins de traverses, des itinéraires bis.

Ouest France 4/5
Les aventures de Jessie, Woody et Buzz l’Éclair trouvent un nouveau souffle dans le 5e volet de la plus célèbre saga de Pixar, « Toy Story ».

Première 4/5
Avec Andrew Stanton, le scénariste historique de la saga, aux manettes, Toy Story est à nouveau touché par la grâce. On n'y croyait plus !

Ecran Large 3/5
On pourra toujours pester contre ses jointures peu élégantes et la mise au placard de certains personnages (pauvre Buzz, pauvre Woody…), mais "Toy Story 5" étonne dans sa peinture d’une certaine méchanceté enfantine, et de la difficulté à intégrer des cercles sociaux dès le plus jeune âge.

Franceinfo Culture 3/5
Le problème, c'est que ce thème de l'abandon des jouets par un enfant qui grandit, récurrent dans Toy Story, commence à sérieusement s'essouffler.

Libération 3/5
Sympa mais convenu, le nouvel opus de l’ultrarentable franchise installe une tablette connectée dans le coffre à jouets de Bonnie.

Télérama 3/5
Cette suite de suites tire un peu trop sur ses anciens ressorts. Heureusement, quelques trouvailles hilarantes continuent d’emporter “vers l’infini et au-delà”.

L'Obs 2/5
Rien de très neuf au scénario qui voit la petite Bonnie se détourner de ses vieux jouets préférés pour les remplacer par Lilypad, une tablette connectée lui permettant de jouer en ligne avec ses nouvelles copines.

Le Monde 2/5
Pas bien, dit le tuto, tout en restant un tuto : le film est « correct », mais n’élabore aucune ambivalence, séquence ou dramaturgie singulière – et les nouveaux personnages sont dispensables.


Allociné
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    posted the 06/18/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (17)
    jaysennnin posted the 06/18/2026 at 05:04 PM
    attends à quel moment il y a eu un 4 avant d'avoir un 5 ? ça s'était pas arrêté au 3 ? (dont la fin m'a d'ailleurs fait verser une larme)
    judebox posted the 06/18/2026 at 05:09 PM
    Le 4 c'était celui avec la fourchette chelou
    yanssou posted the 06/18/2026 at 05:16 PM
    Prévisible et sans surprise une suite encore inutile.

    jaysennnin Si seulement c'était vrai, le 3 avait une conclusion excellente mais l'argent l'argent.
    djfab posted the 06/18/2026 at 05:24 PM
    jaysennnin : je te conseille de rester sur la fin parfaite du 3 et d'ignorer le 4 et le 5 !
    azerty posted the 06/18/2026 at 05:40 PM
    Film sur l’addiction au écran...jamais je regarde ça
    jaysennnin posted the 06/18/2026 at 05:49 PM
    yanssou djfab on est bien d'accords pour la fin du 3
    22 posted the 06/18/2026 at 05:56 PM
    La seule chose qu'on retient du 4 c'est la fin, donc j'imagine que le 5 se passe avant le 4 ?

    jaysennnin et ouais il y'a bien eu un 4 mais il a eu un impact un peu comme le 2: insignifiant bien que pas mauvais.
    yanssou posted the 06/18/2026 at 06:08 PM
    jaysennnin

    22 non ça ce passe après mais bon c'est du hs.
    giru posted the 06/18/2026 at 06:30 PM
    Jamais compris cette franchise… Pixar ont fait tellement mieux après Toy Story, mais ils sont condamnés à devoir y revenir pour rester en vie.
    cyr posted the 06/18/2026 at 06:57 PM
    giru pixar appartient a disney. Je oense que c'est disney qui force picard a faire du toy story.

    Faut que je le regarde....sinon tant pis dans 9 mois il sera sur disney+


    Après le 4 étais sympathique.
    wickette posted the 06/18/2026 at 07:24 PM
    giru


    inside out 2 : 1.7 milliards $ au box office, je ne compte pas la ventes de blu-ray, de jouets, d'abonnements D+ liés etc.

    Hopper: qui est bien reçu, une nouvelle franchise, 388 millions


    Je suis désolé mais je ne leur en veux pas de faire des suites
    natedrake posted the 06/18/2026 at 07:31 PM
    giru Pixar s'est fait connaître grâce à Toy Story, qui était en plus une claque technique à sa sortie.

    Et à partir de Toy Story 3, chaque film de la saga a été un succès au box office avec plus d'un milliard de $ de recettes donc pas étonnant qu'ils continuent.

    Perso, mon meilleur film Pixar est les Indestructibles.
    drybowser posted the 06/18/2026 at 08:45 PM
    Le 4 était déjà de trop , les 3 premiers sont géniaux et surtout la fin du 3 est parfaite et boucle la boucle .
    sdkios posted the 06/18/2026 at 09:10 PM
    La fin du 3 etait parfaite, en effet, surtout pour ceux qui avaient vu le 1 a l'epoque et qui avaient suivit les aventures a chaque fois. On avait l'impression de laisser nos propres jouets avec Andy a la fin.
    Ceci dit, les courts metrages et le 4 restaient d'excellents divertissement. (Surtout le court metrage avec les dinosaures la)
    Par contre la fin du 4 c'etait un gros fuck aux 3 premiers, j'ai pas trop compris la direction prise a ce niveau. Je regarderai me 5 avec plaisir ceci dit.
    pimoody posted the 06/19/2026 at 02:09 AM
    Le problème c’est pas d’avoir fait de nouveaux Toy Story, c’est d’avoir repris les même personnages qui avaient une conclusion parfaite dans le 3. Alors qu’ils pouvaient très bien aller sur une autre histoire ailleurs (sachant en plus que d’autres Woody et d’autres buzz existent ailleurs différemment).

    De plus le.4 (et le 5 visiblement) sont dignes d’épisodes de séries télé ou de HS en terme d’histoire. Aucune réel prise de risque et surtout inclure encore et toujours de l’idéologie dans l’air du temps (ce qui les ringardise).
    Pixar a annihilé sa créativité (sans nul doute grâce aux pontes de Disney), et les suites cartonnes quand même car surnageant dans un cinéma sans alternative, malgré leurs qualités de scénario médiocre.
    giru posted the 06/19/2026 at 07:03 AM
    wickette natedrake Merci je connais ces informations, d'où mon "ils sont condamnés à y revenir". Ils n'ont pas le choix de faire des suites pour survivre, vu que leurs autres projets (souvent plus intéressants) ne rencontrent pas toujours autant de succès.
    jobiwan posted the 06/19/2026 at 03:30 PM
    yanssou Argent, argent mais de l'autre côté, y a toujours des gens qui pleurent pour avoir des suites. Bref comme dans l'univers des jeux vidéos... ????
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