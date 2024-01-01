Moyenne 3,5/5

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront que ce qui obsède les enfants d'aujourd'hui s’appelle... l'électronique !

Le film rappelle avec optimisme et un brin d’émotion nostalgique que la technologie peut aussi être une source d’amusement et de lien avec les autres.Centré sur le thème du délaissement des jouets classiques au profit des tablettes numériques et sur le personnage de Jessie, la cowgirl, ce nouveau volet de la saga, fait un bien fou.Toy Story 5 incite les enfants (et les autres) à délaisser leurs tablettes pour revenir à la vie réelle, avec ses frictions, ses difficultés, sa mélancolie. Petits et grands apprécieront la leçon, administrée avec ce qu'il faut de rire et d'émotion.Touchant et pertinent dans son propos sur les écrans, "Toy Story 5" souffre d’une narration éclatée qui affaiblit son efficacité.Là où la franchise réussit encore son pari, c’est en ayant la clairvoyance de ne pas verser dans une technophobie ou une technophilie aveugles, mais plutôt en offrant comme toujours dans "Toy Story" des chemins de traverses, des itinéraires bis.Les aventures de Jessie, Woody et Buzz l’Éclair trouvent un nouveau souffle dans le 5e volet de la plus célèbre saga de Pixar, « Toy Story ».Avec Andrew Stanton, le scénariste historique de la saga, aux manettes, Toy Story est à nouveau touché par la grâce. On n'y croyait plus !On pourra toujours pester contre ses jointures peu élégantes et la mise au placard de certains personnages (pauvre Buzz, pauvre Woody…), mais "Toy Story 5" étonne dans sa peinture d’une certaine méchanceté enfantine, et de la difficulté à intégrer des cercles sociaux dès le plus jeune âge.Le problème, c'est que ce thème de l'abandon des jouets par un enfant qui grandit, récurrent dans Toy Story, commence à sérieusement s'essouffler.Sympa mais convenu, le nouvel opus de l’ultrarentable franchise installe une tablette connectée dans le coffre à jouets de Bonnie.Cette suite de suites tire un peu trop sur ses anciens ressorts. Heureusement, quelques trouvailles hilarantes continuent d’emporter “vers l’infini et au-delà”.Rien de très neuf au scénario qui voit la petite Bonnie se détourner de ses vieux jouets préférés pour les remplacer par Lilypad, une tablette connectée lui permettant de jouer en ligne avec ses nouvelles copines.Pas bien, dit le tuto, tout en restant un tuto : le film est « correct », mais n’élabore aucune ambivalence, séquence ou dramaturgie singulière – et les nouveaux personnages sont dispensables.