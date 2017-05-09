Nous le savons depuis 2 semaines , Gears Of War E-Day fera le show le 6 Juin après le Xbox Showcase dans un Direct qui lui sera dédié.
Mais aujourd'hui Gears E-Day revient dans l'actualité avec une potentielle date de sortie, Ghost Of Hope le célèbre insider spécialisé dans Call Of Duty ( avant que les avocats d'activision ne le menace de poursuite) annonce que Gears Of War E-Day sortirait en septembre.
Avec une sortie en septembre The Coalition et Xbox éviteraient la confrontation avec le mastodonte Grand Theft Auto 6.
Gears of War: E-Day a été annoncé pour la Xbox Series X|S, le PC et le Xbox Game Pass en juin 2024 .
4 semaines pour faire de grosse vente...par contre Fable