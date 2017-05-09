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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 04/23/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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[Rumeur] Gears Of War : E-Day sortirait en septembre
Gears Of War : E-Day



Nous le savons depuis 2 semaines , Gears Of War E-Day fera le show le 6 Juin après le Xbox Showcase dans un Direct qui lui sera dédié.

Mais aujourd'hui Gears E-Day revient dans l'actualité avec une potentielle date de sortie, Ghost Of Hope le célèbre insider spécialisé dans Call Of Duty ( avant que les avocats d'activision ne le menace de poursuite) annonce que Gears Of War E-Day sortirait en septembre.

Avec une sortie en septembre The Coalition et Xbox éviteraient la confrontation avec le mastodonte Grand Theft Auto 6.




Gears of War: E-Day a été annoncé pour la Xbox Series X|S, le PC et le Xbox Game Pass en juin 2024 .



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    posted the 04/23/2026 at 09:52 PM by negan
    comments (3)
    ravyxxs posted the 04/23/2026 at 10:09 PM
    Propre comme date avant le tsunami

    4 semaines pour faire de grosse vente...par contre Fable
    negan posted the 04/23/2026 at 10:17 PM
    ravyxxs Fable on le sait tous ça sera pour 2027 xD
    bigb0ss posted the 04/23/2026 at 10:24 PM
    DAY ONE
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