La semaine dernière se terminait la mission spatiale Artemis II
qui envoya un équipage de quatre astronautes survoler la Lune
, pour la première fois depuis le programme Apollo il y a plus de 50 ans. En préparation d'un nouvel alunissage dans un futur très proche
.
À cette occasion, j'ai sélectionné 20 photos
dont le lien redirige vers la source de chacune d'entre elles sur le site de la NASA
. Montrant la fusée
avec la capsule Orion
à sa tête, la Terre
, et notre satellite naturel
comme jamais vu auparavant.
Quand je pense aux milliers de tocards sur les réseaux sociaux en défiance permanente envers la science et surtout l’occident…
Moins on a de culture et plus on croit tour savoir
Je pense tout de même qu’il y a une défiance vis à vis de la science et de l’Occident pour des raisons politiques.
Mais bon....