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Wallpapers & Fanarts
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creation date : 04/20/2014
last update : 04/13/2026
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Les Walls de la Semaine #243 - Spéciale Artemis II
Wallpapers
La semaine dernière se terminait la mission spatiale Artemis II qui envoya un équipage de quatre astronautes survoler la Lune, pour la première fois depuis le programme Apollo il y a plus de 50 ans. En préparation d'un nouvel alunissage dans un futur très proche.

À cette occasion, j'ai sélectionné 20 photos dont le lien redirige vers la source de chacune d'entre elles sur le site de la NASA. Montrant la fusée avec la capsule Orion à sa tête, la Terre, et notre satellite naturel comme jamais vu auparavant.






















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niindo64.com - https://niindo64.com/2026/04/13/wallpapers-speciale-artemis-ii/
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    kenpokan, megadeth, yukilin, plistter, sonilka, hypermario, adamjensen
    posted the 04/13/2026 at 04:07 PM by nindo64
    comments (6)
    nindo64 posted the 04/13/2026 at 04:08 PM
    gaeon slyder Torotoro59 Bliss02 Sonilka Shiks Cedrich74 Darksly Gaeon skratch shiroihato ouken Amorphe mikazaki sonilka foxstep odv78 yamy plistter bliss02 Luren Killia Odv78 Osiris Foxstep fuji gunstarred smokeboom jenicris yukilin kenpokan plbs fausst cort kevinmccallisterrr odv78 serve lautrek Nouvelle fournée un peu... Spatiale !
    shambala93 posted the 04/13/2026 at 04:10 PM
    Magnifique !

    Quand je pense aux milliers de tocards sur les réseaux sociaux en défiance permanente envers la science et surtout l’occident…
    flom posted the 04/13/2026 at 04:49 PM
    shambala93

    Moins on a de culture et plus on croit tour savoir
    shambala93 posted the 04/13/2026 at 04:52 PM
    flom
    Je pense tout de même qu’il y a une défiance vis à vis de la science et de l’Occident pour des raisons politiques.
    yukilin posted the 04/13/2026 at 05:12 PM
    Magnifique ce genre d'images! C'est là qu'on devrait prendre conscience que l'humanité n'est pas grand chose dans cet univers. Et on devrait au contraire se sentir unis dans un même but de la faire grandir et la préserver.
    Mais bon....
    kenpokan posted the 04/13/2026 at 05:17 PM
    nindo64 Du lourd ! merci
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