Dans son podcast diffusé en début de semaine, Grubb a déclaré avoir « entendu dire que Fable avait été repoussé en interne ». Une sortie cette année semble toujours d'actualité, mais Microsoft serait « inquiet » quant à la proximité potentielle entre la sortie de GTA 6 et celle de Fable.
À l'heure actuelle, la sortie de Fable est annoncée pour l'automne 2026, une période qui couvre les mois de septembre, octobre et novembre. Un report pourrait entrer en conflit avec GTA 6, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2026.
« S'il est repoussé au-delà de la sortie de GTA 6, cela pourrait le faire glisser en décembre », a expliqué Grubb. Il a ajouté que s'il était déjà repoussé au dernier mois de l'année qui est traditionnellement un mois extrêmement calme en matière de sorties de jeux, Microsoft pourrait alors attendre 2027 pour sortir Fable.
Déjà on sent que FH6 n'est pas si révolutionnaire que ça comparer aux précédents, ça donne clairement un signe, que le studio a subit un focus violent sur Fable.
Bon courage
C'est très pauvre cette gen chez Ms.
je suis quand meme pas sure qu'il soit reporté a 2027 vu le spamming sur les 25 ans de xbox
Car meme en 2027, les joueurs seront encore sur gta 6 pour la grande majorité. Faut pas croire que 1 mois apres ils vont ranger le jeu au placard.
Donc pour moi, il vaut mieux qu'ils le sorte avant ou alors vraiment plus de 6 mois apres gta 6 minimum ^^
Donc si demain on apprend que GTA6 va être encore reporté...à ce rythme Fable sortira en 2030