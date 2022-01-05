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Lasella travaille dans une forge gérée par les Chevaliers royaux de Rocheste.



Ce qui est impressionnant chez elle, c'est qu'elle est toujours joyeuse et bavarde, ce qui lui permet de se lier rapidement d'amitié avec les visiteurs. De plus, c'est une personne très attachante, qui s'entraîne chaque jour à manier le marteau et à réparer des objets.



Elle nourrit une grande ambition : forger un jour une arme sur laquelle sera gravé son propre nom. Parviendra-t-elle à réaliser son rêve ?



Par ailleurs, Lasella a un lien de parenté avec quelqu'un qui vit à Colhen. Un certain Graham vous vient peut-être à l'esprit. Comme vous l'avez deviné, Lasella est la nièce de Graham, le forgeron de confiance de Colhen.

Si Clodagh est la référence en matière de mode à Colhen, Rina vous attend à Rocheste.



Issue d’une famille noble, Rina est une couturière qui tient une boutique de luxe dans un coin du centre-ville de Rocheste. Avec ses origines nobles, son élégance et sa grâce peuvent sembler hautaines à première vue, mais on dit qu’elle sert toujours ses clients avec la plus grande sincérité.



La rumeur dit même qu’elle partage avec ses habitués les potins intéressants qu’elle a entendus lors de réceptions mondaines, alors ne manquez pas de vous rendre dans sa boutique !

Nexon présente 2 personnages non-jouables dans son billet du mois de mars dédié au développement du jeu Vindictus: Defying Fate, que les joueurs pourront rencontrer dans la ville de Rocheste : Lasella et Rina.