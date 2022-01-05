Collection





Le boîtier est disponible en blanc et dispose d'un panneau latéral en verre trempé. Il prend en charge les cartes mères E-ATX, ATX, Micro-ATX et Mini-ITX, ainsi que les blocs d'alimentation ATX standard.

La flexibilité de refroidissement prend en charge jusqu'à trois ventilateurs avant de 140 mm ou deux de 120 mm, un ventilateur arrière de 120 mm, jusqu'à deux ventilateurs de 140 mm ou 120 mm sur le dessus et jusqu'à deux ventilateurs de 120 mm sur le dessous.

En termes d'extension et de capacité interne, le boîtier comprend une baie interne de 3,5 pouces et deux baies de 2,5 pouces, ainsi que sept emplacements d'extension. Les dimensions maximales prises en charge pour les composants sont les suivantes : hauteur du refroidisseur du processeur de 170 mm, longueur de la carte graphique jusqu'à 410 mm et longueur de l'alimentation électrique jusqu'à 200 mm.

Pour les joueurs PC japonais qui ont du coffre, Square Enix s'associe avec NZXT pour produire un casier PC avec deux illustrations de Kaine et 2B dessus, célébrant les 15 ans de la série NieR.Pour les intéressés :En bonus : Pour vos fonds d'écran mobile, une illustration avec Tifa et Aerith commandée par Square Enix dessinée par l'artiste Kodai Okamoto.