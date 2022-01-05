profile
NieR Automata
34
Likers
name : NieR Automata
platform : PC
editor : Square Enix
developer : PlatinumGames
genre : action-RPG
other versions : PlayStation 4
Un casier PC avec Kaine et 2B en illustration
Collection
Pour les joueurs PC japonais qui ont du coffre, Square Enix s'associe avec NZXT pour produire un casier PC avec deux illustrations de Kaine et 2B dessus, célébrant les 15 ans de la série NieR.




Le boîtier est disponible en blanc et dispose d'un panneau latéral en verre trempé. Il prend en charge les cartes mères E-ATX, ATX, Micro-ATX et Mini-ITX, ainsi que les blocs d'alimentation ATX standard.
La flexibilité de refroidissement prend en charge jusqu'à trois ventilateurs avant de 140 mm ou deux de 120 mm, un ventilateur arrière de 120 mm, jusqu'à deux ventilateurs de 140 mm ou 120 mm sur le dessus et jusqu'à deux ventilateurs de 120 mm sur le dessous.
En termes d'extension et de capacité interne, le boîtier comprend une baie interne de 3,5 pouces et deux baies de 2,5 pouces, ainsi que sept emplacements d'extension. Les dimensions maximales prises en charge pour les composants sont les suivantes : hauteur du refroidisseur du processeur de 170 mm, longueur de la carte graphique jusqu'à 410 mm et longueur de l'alimentation électrique jusqu'à 200 mm.


Pour les intéressés :
https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0810074849364

En bonus : Pour vos fonds d'écran mobile, une illustration avec Tifa et Aerith commandée par Square Enix dessinée par l'artiste Kodai Okamoto.

NoisyPixel - https://noisypixel.net/nier-15th-anniversary-nzxt-h5-flow-pc-case/
    posted the 03/02/2026 at 08:35 AM by masharu
    comments (3)
    hatefield posted the 03/02/2026 at 08:39 AM
    Hors de prix par contre.
    rendan posted the 03/02/2026 at 08:39 AM
    sdkios posted the 03/02/2026 at 09:27 AM
    Je le trouves vraiment beau pour le coup !
