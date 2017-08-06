Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[Multi] Neva / DLC : Prologue (Trailer + Date)
Aventure





Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Nomada Studio
Genre : Aventure/Action
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur de GRIS
Neva retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à un étrange louveteau à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, ils entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l'agonie.
Leur relation évoluera au fil du temps. Ils apprendront à s'entraider pour braver les nombreux dangers qui se dressent sur leur chemin, mais le louveteau rebelle grandira et deviendra un adulte imposant, à la recherche de sa propre identité. L'amour d'Alba pourra-t-il surmonter ces changements, ou leur union est-elle vouée à se briser ?
Alors que le monde maudit resserre son étau sur eux, Alba et son courageux compagnon feront tout pour survivre et trouver un nouveau foyer où vivre, ensemble.

DLC : Prologue
Date : 19 Fevrier 2026 / Prix : 2,99€
Vous suivez Alba alors qu'elle se lance à la poursuite d'une nuée de papillons blancs au cœur des marais corrompus. Elle y fait la rencontre d'une jeune louve effrayée, seule et perdue. Déterminée à la sauver, Alba devra d'abord gagner sa confiance et la guider dans leur traversée de ces étendues sauvages à l'agonie. Ensemble, elles devront affronter de nouveaux ennemis, s'engager sur de périlleux sentiers et affronter une force monstrueuse qui menace de les anéantir.



Steam
Quelques tests :
Gamekult 9/10 JeuxActu 18/20 JV 16/20 IGNFrance 8/10 Gameblog 8/10 JVFrance 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=SELjelhDqDc
    posted the 02/12/2026 at 11:55 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    pimoody posted the 02/13/2026 at 05:15 AM
    Payant ou gratuit le DLC prologue ?
    kisukesan posted the 02/13/2026 at 08:18 AM
    pimoody bonne question, le jeu étant a priori dispo dans le ps+ la semaine pro
    pimoody posted the 02/13/2026 at 06:44 PM
    kisukesan bah c’est surtout que ces jeux là de base sont pas très fournis en contenue et durée de vie, et se vendent plutôt bien. Donc sortir un dlc payant d’un prologue, c’est un peu moyen.
    nicolasgourry posted the 02/13/2026 at 08:32 PM
    pimoody kisukesan j'ai trouvé l'info : 2,99€
    https://www.gamekult.com/actualite/neva-s-offre-un-prologue-en-dlc-retracant-la-rencontre-entre-alba-et-la-louve-3050868445.html
    pimoody posted the 02/14/2026 at 04:28 AM
    nicolasgourry merci, au moins c’est à petit prix.

    Après je trouve ça plus intelligent ceux qui arrivent à sortir ce type de contenue (style prologue) par mise à jour gratuite sur la durée pour faire perdurer ou relancer les ventes de leurs jeux indépendants.
    solarr posted the 02/14/2026 at 11:57 AM
    Devolver Digital, c'est souvent original.
