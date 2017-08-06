description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Nomada Studio
Genre : Aventure/Action
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Par le développeur de GRIS
Neva retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à un étrange louveteau à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, ils entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l'agonie.
Leur relation évoluera au fil du temps. Ils apprendront à s'entraider pour braver les nombreux dangers qui se dressent sur leur chemin, mais le louveteau rebelle grandira et deviendra un adulte imposant, à la recherche de sa propre identité. L'amour d'Alba pourra-t-il surmonter ces changements, ou leur union est-elle vouée à se briser ?
Alors que le monde maudit resserre son étau sur eux, Alba et son courageux compagnon feront tout pour survivre et trouver un nouveau foyer où vivre, ensemble.
DLC : Prologue
Date : 19 Fevrier 2026 / Prix : 2,99€
Vous suivez Alba alors qu'elle se lance à la poursuite d'une nuée de papillons blancs au cœur des marais corrompus. Elle y fait la rencontre d'une jeune louve effrayée, seule et perdue. Déterminée à la sauver, Alba devra d'abord gagner sa confiance et la guider dans leur traversée de ces étendues sauvages à l'agonie. Ensemble, elles devront affronter de nouveaux ennemis, s'engager sur de périlleux sentiers et affronter une force monstrueuse qui menace de les anéantir.
https://www.gamekult.com/actualite/neva-s-offre-un-prologue-en-dlc-retracant-la-rencontre-entre-alba-et-la-louve-3050868445.html
Après je trouve ça plus intelligent ceux qui arrivent à sortir ce type de contenue (style prologue) par mise à jour gratuite sur la durée pour faire perdurer ou relancer les ventes de leurs jeux indépendants.