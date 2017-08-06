Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Nomada Studio

Genre : Aventure/Action

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

DLC : Prologue

Date : 19 Fevrier 2026 / Prix : 2,99€

Vous suivez Alba alors qu'elle se lance à la poursuite d'une nuée de papillons blancs au cœur des marais corrompus. Elle y fait la rencontre d'une jeune louve effrayée, seule et perdue. Déterminée à la sauver, Alba devra d'abord gagner sa confiance et la guider dans leur traversée de ces étendues sauvages à l'agonie. Ensemble, elles devront affronter de nouveaux ennemis, s'engager sur de périlleux sentiers et affronter une force monstrueuse qui menace de les anéantir.

Par le développeur deNeva retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à un étrange louveteau à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, ils entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l'agonie.Leur relation évoluera au fil du temps. Ils apprendront à s'entraider pour braver les nombreux dangers qui se dressent sur leur chemin, mais le louveteau rebelle grandira et deviendra un adulte imposant, à la recherche de sa propre identité. L'amour d'Alba pourra-t-il surmonter ces changements, ou leur union est-elle vouée à se briser ?Alors que le monde maudit resserre son étau sur eux, Alba et son courageux compagnon feront tout pour survivre et trouver un nouveau foyer où vivre, ensemble.