Tokyo Scramble (Binary Haze Interactive)

Anne







Ganbare Goemon Daishuugo! (Konami)

Yae







Tales of Berseria (Bandai Namco)

Velvet Crowe





Magilou Mayvin







The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix)

Princesse Heuria







Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Tifa Lockhart et Aerith Gainsborough







Kyoto Xanadu (Falcom)

Fuka Rikudo et Sena Nakiri







Digimon Story Time Stranger (Bandai Namco)

Lilithmon





Venusmon

Angewomon





Starbeelmon







Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok (Cygames)

Beatrix





Zeta





Katalina







Another Eden Begins (Wright Flyer Studio)

Amy







Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)

Princesse Eleanor







Tales of ARISE: Beyond the Dawn Edition (Bandai Namco)

Shionne Imeris





Kisara







Resident Evil Requiem (Capcom)

Grace Ashcroft

Vous connaissez le principe, on regarde les personnages féminins qui ont été présentes durant le Nintendo Direct, histoire de faire le point sous un autre angle, un autre point de vue. Je compile les 2 versions occidentale et japonaise de la présentation. C'est par ordre d'apparition à l'écran.Un "Partner Showcase" certes mais pas dénué de jeux. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais encore une fois merci aux japonais pour fournir des jeux avec de bons chara-design.Parmi les nouvelles héroïnes, on a Anne de Tokyo Scramble lui aussi annoncé pour la première fois aujourd'hui, mais également Fuka Rikudo et Sena Nakiri de Kyoto Xanadu lui aussi annoncé pour la première fois. Coté réédition, Beatrix qui est une fan-favorite de la série rejoint le casting de Granblue Fantasy: Relink dans cette nouvelle édition du jeu sous titrée Endless Ragnarok (avec un nouvel artwork pour l'occasion).