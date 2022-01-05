profile
Les Waifus du Nintendo Direct
Events
Vous connaissez le principe, on regarde les personnages féminins qui ont été présentes durant le Nintendo Direct, histoire de faire le point sous un autre angle, un autre point de vue . Je compile les 2 versions occidentale et japonaise de la présentation. C'est par ordre d'apparition à l'écran.

Un "Partner Showcase" certes mais pas dénué de jeux. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais encore une fois merci aux japonais pour fournir des jeux avec de bons chara-design.

Parmi les nouvelles héroïnes, on a Anne de Tokyo Scramble lui aussi annoncé pour la première fois aujourd'hui, mais également Fuka Rikudo et Sena Nakiri de Kyoto Xanadu lui aussi annoncé pour la première fois. Coté réédition, Beatrix qui est une fan-favorite de la série rejoint le casting de Granblue Fantasy: Relink dans cette nouvelle édition du jeu sous titrée Endless Ragnarok (avec un nouvel artwork pour l'occasion).


Tokyo Scramble (Binary Haze Interactive)
Anne



Ganbare Goemon Daishuugo! (Konami)
Yae



Tales of Berseria (Bandai Namco)
Velvet Crowe


Magilou Mayvin



The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix)
Princesse Heuria



Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)
Tifa Lockhart et Aerith Gainsborough



Kyoto Xanadu (Falcom)
Fuka Rikudo et Sena Nakiri



Digimon Story Time Stranger (Bandai Namco)
Lilithmon


Venusmon
[img=300]https://i.imgur.com/R87JyCc.jpeg

Angewomon


Starbeelmon



Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok (Cygames)
Beatrix


Zeta


Katalina



Another Eden Begins (Wright Flyer Studio)
Amy



Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)
Princesse Eleanor



Tales of ARISE: Beyond the Dawn Edition (Bandai Namco)
Shionne Imeris


Kisara



Resident Evil Requiem (Capcom)
Grace Ashcroft
    posted the 02/05/2026 at 09:45 PM by masharu
    comments (0)
