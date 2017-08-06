Éditeur : PlaySide

Développeur : Fumi Games

Genre : FPS

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 19 Mars 2026

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

(“P.I.” signifie “détective privé”)Incarnez un détective privé naviguant dans une ville noire regorgeant de gangs, de monde et de personnages obscur.Découvrez une quête de justice dans une ville sombre embourbée dans le chaos, la corruption et l'énergie vibrante, en utilisant un arsenal diversifié d'armes, de power-ups et d'explosifs pour contrecarrer la prise de pouvoir par des politiciens corrompus.