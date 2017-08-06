Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Iridium Studios

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe.

Après avoir été éliminée d'un concours de chant, Cadence a compris que ses performances en solo ne suffisaient pas à convaincre le jury. En voyageant à travers le monde de Note via la ville rock de Durandis, la ville techno de Lumina et bien d'autres, elle forme son groupe en recrutant des musiciens aussi talentueux qu'éclectiques venus de pays lointains. Cependant, quelque chose se trame dans l'ombre... La Convergence harmonique sème le chaos dans les énergies musicales et des forces maléfiques œuvrent en catimini pour perturber les harmonies naturelles de ce monde. Même si ça ne fait pas partie de leur setlist, Cadence et ses amis doivent tout faire pour que la musique ait encore un avenir sur scène.