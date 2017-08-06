Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Annapurna Interactive
5
Likers
name : Annapurna Interactive
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 01/30/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3971
visites since opening : 16402541
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
People of Note aussi sur NS2
RPG





Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Iridium Studios
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe.

Après avoir été éliminée d'un concours de chant, Cadence a compris que ses performances en solo ne suffisaient pas à convaincre le jury. En voyageant à travers le monde de Note via la ville rock de Durandis, la ville techno de Lumina et bien d'autres, elle forme son groupe en recrutant des musiciens aussi talentueux qu'éclectiques venus de pays lointains. Cependant, quelque chose se trame dans l'ombre... La Convergence harmonique sème le chaos dans les énergies musicales et des forces maléfiques œuvrent en catimini pour perturber les harmonies naturelles de ce monde. Même si ça ne fait pas partie de leur setlist, Cadence et ses amis doivent tout faire pour que la musique ait encore un avenir sur scène.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=G3DiPDYJniM
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/30/2026 at 10:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo