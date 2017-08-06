Éditeur : HypeTrain Digital

Développeur : Sleepy Castle Studio / Wing-It! Creative

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Anglais / Portugais / Japonais / Espagnol / Russe / Chinois.

Dans la veine de la licence Paper Mario.Lorsque Flynt Buckler, un aventurier de conte de fées classique, prend d'assaut le château de sa némésis Tinder, dragonne maléfique, il découvre que la forteresse, autrefois intimidante, a été transformée en... bureaux d'entreprise ? La méchante dragonne est introuvable et son château est rempli de fonctionnaires abrutis buvant du café et remplissant des rapports. Que s'est-il passé ?Il s'avère que les livres de contes sont un marché inexploité qui regorge de ressources précieuses, de main-d'oeuvre bon marché et de profits à réaliser - c'est donc tout naturellement que le conglomérat du monde réel Ever After Inc. a trouvé un moyen d'intervenir ! Avec le Château de Tinder comme nouveau siège social, Ever After Inc. est bien décidé à s'emparer de tous les livres de contes qu'ils peuvent. Flynt Buckler, qui n'a d'autre choix que de trouver un emploi, doit faire équipe avec son ancienne ennemie Tinder afin de gravir les échelons de l'entreprise et faire tomber Ever After Inc. de l'intérieur !