Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Escape from Ever After
0
Likers
name : Escape from Ever After
platform : PC
editor : HypeTrain Digital
developer : Sleepy Castle Studio
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 01/26/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3966
visites since opening : 16353873
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Escape from Ever After / Lancement
Aventure





Éditeur : HypeTrain Digital
Développeur : Sleepy Castle Studio / Wing-It! Creative
Genre : Aventure/RPG
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Anglais / Portugais / Japonais / Espagnol / Russe / Chinois.

Dans la veine de la licence Paper Mario.
Lorsque Flynt Buckler, un aventurier de conte de fées classique, prend d'assaut le château de sa némésis Tinder, dragonne maléfique, il découvre que la forteresse, autrefois intimidante, a été transformée en... bureaux d'entreprise ? La méchante dragonne est introuvable et son château est rempli de fonctionnaires abrutis buvant du café et remplissant des rapports. Que s'est-il passé ?
Il s'avère que les livres de contes sont un marché inexploité qui regorge de ressources précieuses, de main-d'oeuvre bon marché et de profits à réaliser - c'est donc tout naturellement que le conglomérat du monde réel Ever After Inc. a trouvé un moyen d'intervenir ! Avec le Château de Tinder comme nouveau siège social, Ever After Inc. est bien décidé à s'emparer de tous les livres de contes qu'ils peuvent. Flynt Buckler, qui n'a d'autre choix que de trouver un emploi, doit faire équipe avec son ancienne ennemie Tinder afin de gravir les échelons de l'entreprise et faire tomber Ever After Inc. de l'intérieur !


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=JAZaGt3slvg
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/26/2026 at 08:30 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo