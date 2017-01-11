Hier soir pendant le Xbox Développer Direct nous avons enfin pu découvrir Fable, ce nouvel opus créé par Playground Games marque un véritable renouveau pour cette licence Xbox légendaire.
Pour l’occasion Ralph Fulton, directeur général et directeur du jeu, a accordé une interview pour répondre à certaines des plus grandes questions que les fans se posent depuis longtemps.
- Dans la plus pure tradition de Fable, le jeu commence lorsque vous êtes encore un enfant. C’est à ce moment-là, sans rien dévoiler, que vos pouvoirs héroïques se manifestent pour la première fois. Vous prenez conscience de votre destin de héros, et à partir de là, tout change pour vous. Ensuite, le jeu effectue une ellipse temporelle, et l’on vous retrouve à Briar Hill, le village de vos débuts, alors que vous êtes désormais un adulte dans la force de l’âge.
- Chaque bâtiment du jeu possède un intérieur, vous pouvez entrer dans toutes les maisons.
- Vous pouvez également cambrioler n'importe quelle maison si vous le souhaitez.
- Vous pouvez acheter toutes les maisons et tous les commerces du jeu.
- Fable est un conte de fées, pas un jeu fantastique : cette devise a guidé l'aspect et le ton général du jeu, un principe trouvé dans un ancien document conservé dans les archives des studios Lionhead.
- Tous les PNJ ont été créés à la main, aucune génération procédurale n'a été utilisée.
- Toutes les personnalités et les emplois du temps quotidiens des PNJ ont également été créés à la main. Les 1 000 PNJ ont tous un nom, une voix et un design qui leur sont propres.
- Vous pouvez divorcer ou vous marier.
- Le système de réputation est plus complexe que dans les précédents jeux Fable : une action peut satisfaire un PNJ, mais en faire naître la haine d'un autre.
- Le système de réputation n'a pas non plus d'impact sur l'ensemble de la carte : ce que vous faites dans une ville ne sera pas soudainement connu dans une autre ville de la carte.
- Le monde est plus petit que celui d'un jeu Forza, car il est conçu pour une exploration beaucoup plus lente.
- Il y aura la possibilité d'avoir un cheval.
- La densité du contenu a été privilégiée par rapport à la taille, ce qui leur a permis de s'assurer que chaque bâtiment et chaque intérieur soient détaillés et réalisés à la main.
- Fable fonctionne sur ForzaTech, le même moteur utilisé pour la série Forza.
- Il a fallu beaucoup de travail pour s'assurer que ForzaTech puisse gérer des éléments aussi basiques que les cinématiques et les quêtes, mais c'est le moteur qu'ils préfèrent utiliser et dans lequel ils ont décidé d'investir.
- Il n'y a pas de compagnon canin, ils n'ont pas eu assez de temps pour cela, mais ils n'excluent pas cette possibilité dans la suite.
- Ce jeu est un véritable projet passionnant de Playground Games, il est en développement depuis 2016/2017 à un certain niveau et toute l'équipe a été constituée à partir de fans de Fable.
- Les développeurs sont ravis de sortir leur jeu sur PS5, leur souhait étant toujours que le plus grand nombre possible de personnes puissent y jouer.
- Ils ne parlent pas encore de l'histoire et ont refusé de confirmer si la trilogie originale été canonique.
- Le système de combat pensé pour ne pas « enfermer » le joueur dans un archétype et laisser la flexibilité d’utiliser des armes au corps à corps, à distance et magique comme bon lui semble
- Playground a eu accès à une « mine d’or » de documents, d’archives et d’éléments de Lionhead sur Fable qui étaient encore conservés
- Certaines interactions en combat peuvent être accidentelles comme un ennemi qui en touche un autre sans le faire exprès
- Votre réputation à un impact sur le comportement des gens avec vous dans les rues. Influencer les prix dans certains magasins ou même favoriser des propositions de mariage
- Tous les PNJ de Fable possèdent leur propre maison et leur lit pour dormir. Leur routine sur la journée est décrite comme réaliste. Anecdote à ce sujet partagée par le studio
« Au début du développement, nous ne comprenions pas pourquoi l’un des villages était vide en pleine journée. En passant en mode debug, nous avons découvert que les PNJ partaient bien travailler, mais que leurs maisons étaient trop éloignées de leurs lieux de travail. Résultat : ils faisaient demi-tour avant d’arriver, car leur planning leur indiquait qu’il était déjà l’heure de rentrer se coucher »
- Les comédies britanniques ont fortement inspiré le développement de Fable et son humour. L’aspect « The Office » avec les zoom de caméra dans les trailers n’est pas là uniquement à but marketing. Il sera présent dans tout le jeu.
- Playground précise que d’autres éléments seront révélés bientôt comme le casting du jeu, l’histoire principale, les choix et les vraies conséquences, les armes, la progression, le système économique et social etc
La sortie de Fable est prévue pour cet automne sur Xbox, PC, PS5 et dans le Game Pass.
L'univers compte de fée j'adore. Quand on lit leur interview on voit qu'ils ont compris ce qu'est cet univers et cette licence assé unique.
La carte à l'air bien plus ouverte que les anciens Fable, qui étaient découper par zone avec beaucoup de couloirs et peu de grandes zones ouvertes.
Les humains ressemblent a des humains, dans leurs proportions physiques, leur peau, leurs visages, leurs animations et expressions. Ce n'est pas une vision exagérée ou stylisée de ce qu'est un être humain.
C'est par contre le monde de Fable, les décors, monstres etc qui font le taf de l'aspect fantaisie/conte de fée.
Et évidemment que ce soit Fable ou Harry Potter, le coté fantaisie est basé sur le folklore anglais et européens. Du coup bah forcément ça se ressemble.
Mais je trouve que ça pourrait au contraire renforcer l'immersion, à la manière de The Witcher 3.
pcverso vu la politique de MS sur les doublages dernièrement y'a peu de chance qu'on ai une VF malheureusement