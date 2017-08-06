Editeur : The Arcade Crew

Developpeur : Sleepy Mill Studio

Genre : Stratégie/Réflexion

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 28 Janvier 2026 (XSX)

Printemps 2026 (PS4/Switch)

Vous pouvez bâtir votre royaume à chaque partie.Disposez les blocs comme vous le feriez dans n'importe quel autre jeu de puzzle, mais avec une approche innovante : alignez-les pour tirer le meilleur parti de leurs règles d'activation et obtenir autant de ressources et d'unités que possible.Positionnez les structures adéquates près de blocs de forêts luxuriantes, de jolies rivières ou de plaines fertiles afin d'optimiser votre rendement et d'entretenir votre domaine pittoresque.Même si les lignes vous octroient des bonus, votre objectif principal reste d'accumuler des ressources. Ces dernières vous permettront de former petit à petit un corps d'armée capable de défendre votre royaume des attaques ennemies.