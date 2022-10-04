Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Faut bien commencer l'année
    burningcrimson
    posted the 01/11/2026 at 01:30 PM by kevisiano
    comments (7)
    aozora78 posted the 01/11/2026 at 01:46 PM
    Hades II (une dinguerie)
    Donjons et Dragons
    zekk posted the 01/11/2026 at 01:57 PM
    FF7 Rebirth
    pcverso posted the 01/11/2026 at 02:07 PM
    Kingdom come delivrance 2
    Stalker 2
    Bf6
    Bioshock
    Ace combat 7 .
    cyr posted the 01/11/2026 at 03:25 PM
    Commencé la trilogie des batman arkan...
    Presque fini le premier volet de walking dead de teltate .
    Je me suis remis sur disney dreamlight valley
    Un petit peu de farming simulator
    burningcrimson posted the 01/11/2026 at 03:30 PM
    Vanguard DD2, histoire de me détendre avant d'entamer Nioh 2 lol Cyr il rdt bien le Disney Dreamlight ?
    cyr posted the 01/11/2026 at 04:05 PM
    burningcrimson tu sait plus ou moins a quoi d'attendre avec ce titre?
    Le type de mission/quête/collecte de ressources ?

    Petit 1: est tu un minimum intéressé par les personnage disney?

    Petit 2 tu te contentera juste des lieu de base, ou tu compte prendre les dlc par la suite?

    Je te demande ça car je me vois pas recommencer le jeux du début, vu l'investissement que ça demande....

    Surtout avec le style des missions.. va chercher ça, construit ça, parle avec xxx, etc

    Sur quel console tu conterai te lancer ? Les sauvegardes sont sur le cloud, ce qui fait que tu peut continuer ta paetie sur une autre console.
    yukilin posted the 01/11/2026 at 04:05 PM
    Je commence les Phoenix Attorney, une licence que je n'ai jamais fait.
    Tsukihime A piece of Glass moon.
