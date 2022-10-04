accueil
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Faut bien commencer l'année
tags :
1
Like
Who likes this ?
burningcrimson
posted the 01/11/2026 at 01:30 PM by
kevisiano
comments (
7
)
aozora78
posted
the 01/11/2026 at 01:46 PM
Hades II (une dinguerie)
Donjons et Dragons
zekk
posted
the 01/11/2026 at 01:57 PM
FF7 Rebirth
pcverso
posted
the 01/11/2026 at 02:07 PM
Kingdom come delivrance 2
Stalker 2
Bf6
Bioshock
Ace combat 7 .
cyr
posted
the 01/11/2026 at 03:25 PM
Commencé la trilogie des batman arkan...
Presque fini le premier volet de walking dead de teltate .
Je me suis remis sur disney dreamlight valley
Un petit peu de farming simulator
burningcrimson
posted
the 01/11/2026 at 03:30 PM
Vanguard DD2, histoire de me détendre avant d'entamer Nioh 2 lol
Cyr
il rdt bien le Disney Dreamlight ?
cyr
posted
the 01/11/2026 at 04:05 PM
burningcrimson
tu sait plus ou moins a quoi d'attendre avec ce titre?
Le type de mission/quête/collecte de ressources ?
Petit 1: est tu un minimum intéressé par les personnage disney?
Petit 2 tu te contentera juste des lieu de base, ou tu compte prendre les dlc par la suite?
Je te demande ça car je me vois pas recommencer le jeux du début, vu l'investissement que ça demande....
Surtout avec le style des missions.. va chercher ça, construit ça, parle avec xxx, etc
Sur quel console tu conterai te lancer ? Les sauvegardes sont sur le cloud, ce qui fait que tu peut continuer ta paetie sur une autre console.
yukilin
posted
the 01/11/2026 at 04:05 PM
Je commence les Phoenix Attorney, une licence que je n'ai jamais fait.
Tsukihime A piece of Glass moon.
