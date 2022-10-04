accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
Vos jeux de la semaine ?
Un peu tard sorry ^^
posted the 01/04/2026 at 04:44 PM by kevisiano
kevisiano
comments (15)
15
)
senseisama
posted
the 01/04/2026 at 04:50 PM
Jedi survivor
victornewman
posted
the 01/04/2026 at 04:53 PM
Skate.
Avatar
thelastone
posted
the 01/04/2026 at 04:54 PM
Cyberpunk phantom liberty enfin terminé quel jeu..
cyr
posted
the 01/04/2026 at 04:56 PM
Toujours sur farming simulator edition signature.
J'ai recommencer la saga teltate de walking dead, vu le prix sur l'eshop...entre 3 et 5 € le jeux.
Comme j'ai jamais fait le dernier, et ne pouvant pas importer mes choix de mes versions ps4 de l'époque....
Et un peu de metoid prime 4 et d'autre....
jenicris
posted
the 01/04/2026 at 04:57 PM
Xenoblade Chronicles X
Death Stranding 2
sdkios
posted
the 01/04/2026 at 05:01 PM
Inescapable. J'aime bien, ca detend, grosses vibes danganronpa)zero escape
senseisama
posted
the 01/04/2026 at 05:07 PM
jenicris
toujours pas fini ds 2?
choroq
posted
the 01/04/2026 at 05:33 PM
Super woden GP 2
wazaaabi
posted
the 01/04/2026 at 05:48 PM
Jusant sur ps5. Pas mal .
magneto860
posted
the 01/04/2026 at 05:48 PM
Ces deux dernières semaines :
Powerwash Simulator (j'ai fini les DLCs)
Lego Horizon (platine)
Astro Bot (démarré hier, il est trop beau !)
ouken
posted
the 01/04/2026 at 06:01 PM
blue protocole aion 2 et j’essaye t'en bien que mal de finir ce fiasco ffr...
zekk
posted
the 01/04/2026 at 06:08 PM
Après une grosse pause jv pendant les fêtes, j’ai relancé FF7 Rebirth
fan2jeux
posted
the 01/04/2026 at 06:14 PM
blue prince, je suis rentré dedans c'est bon
Mais j'en aie marre, le côté rogue donne une base aléatoire trop impactante pour l'avancé de l'aventure.
Ca ressemble à un outer wild mais c'est moins construit.
C'est relou de se dire qu'on tient un truc, on veut expérimenter mais qu'il faille faire des runs en plus car les salles que tu veux ne viennes pas
pcverso
posted
the 01/04/2026 at 06:26 PM
Cyberpunk , hitman , fall of avalon .
mizuki
posted
the 01/04/2026 at 06:30 PM
Yakuza kiwami 2 terminé + Judgment commencé
