creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 01/04/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
Vos jeux de la semaine ?
Un peu tard sorry ^^
    posted the 01/04/2026 at 04:44 PM by kevisiano
    comments (15)
    senseisama posted the 01/04/2026 at 04:50 PM
    Jedi survivor
    victornewman posted the 01/04/2026 at 04:53 PM
    Skate.
    Avatar
    thelastone posted the 01/04/2026 at 04:54 PM
    Cyberpunk phantom liberty enfin terminé quel jeu..
    cyr posted the 01/04/2026 at 04:56 PM
    Toujours sur farming simulator edition signature.
    J'ai recommencer la saga teltate de walking dead, vu le prix sur l'eshop...entre 3 et 5 € le jeux.
    Comme j'ai jamais fait le dernier, et ne pouvant pas importer mes choix de mes versions ps4 de l'époque....

    Et un peu de metoid prime 4 et d'autre....
    jenicris posted the 01/04/2026 at 04:57 PM
    Xenoblade Chronicles X
    Death Stranding 2
    sdkios posted the 01/04/2026 at 05:01 PM
    Inescapable. J'aime bien, ca detend, grosses vibes danganronpa)zero escape
    senseisama posted the 01/04/2026 at 05:07 PM
    jenicris toujours pas fini ds 2?
    choroq posted the 01/04/2026 at 05:33 PM
    Super woden GP 2
    wazaaabi posted the 01/04/2026 at 05:48 PM
    Jusant sur ps5. Pas mal .
    magneto860 posted the 01/04/2026 at 05:48 PM
    Ces deux dernières semaines :

    Powerwash Simulator (j'ai fini les DLCs)
    Lego Horizon (platine)
    Astro Bot (démarré hier, il est trop beau !)
    ouken posted the 01/04/2026 at 06:01 PM
    blue protocole aion 2 et j’essaye t'en bien que mal de finir ce fiasco ffr...
    zekk posted the 01/04/2026 at 06:08 PM
    Après une grosse pause jv pendant les fêtes, j’ai relancé FF7 Rebirth
    fan2jeux posted the 01/04/2026 at 06:14 PM
    blue prince, je suis rentré dedans c'est bon
    Mais j'en aie marre, le côté rogue donne une base aléatoire trop impactante pour l'avancé de l'aventure.
    Ca ressemble à un outer wild mais c'est moins construit.
    C'est relou de se dire qu'on tient un truc, on veut expérimenter mais qu'il faille faire des runs en plus car les salles que tu veux ne viennes pas
    pcverso posted the 01/04/2026 at 06:26 PM
    Cyberpunk , hitman , fall of avalon .
    mizuki posted the 01/04/2026 at 06:30 PM
    Yakuza kiwami 2 terminé + Judgment commencé
