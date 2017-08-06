description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Kepler Interactive
Développeur : Frictional Games
Genre : Horreur
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Par les créateurs de SOMA
Incarnant Aditi Amani, vous arrivez à l'avant-poste lunaire de Samsara, reconverti en hôtel, en suivant l'étrange héritage de votre père, un esprit brillant devenu prophète. Ce qui n'est au début qu'une simple quête de réponses devient rapidement une véritable énigme. Samsara n'est pas un hôtel ordinaire, mais un lieu où la réalité se fissure, où la vérité se cache sous des couches de mensonges et de ténèbres. En vous laissant guider par des bribes du passé de votre père, vous devrez faire face à des révélations déroutantes sur la nature de l'existence et sur la place que vous y tenez.