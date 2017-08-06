Éditeur : Kepler Interactive

Développeur : Frictional Games

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par les créateurs deIncarnant Aditi Amani, vous arrivez à l'avant-poste lunaire de Samsara, reconverti en hôtel, en suivant l'étrange héritage de votre père, un esprit brillant devenu prophète. Ce qui n'est au début qu'une simple quête de réponses devient rapidement une véritable énigme. Samsara n'est pas un hôtel ordinaire, mais un lieu où la réalité se fissure, où la vérité se cache sous des couches de mensonges et de ténèbres. En vous laissant guider par des bribes du passé de votre père, vous devrez faire face à des révélations déroutantes sur la nature de l'existence et sur la place que vous y tenez.