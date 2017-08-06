Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Annapurna Interactive
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
12/09/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] D-Topia / Trailer "Gameplay"
Réflexion




Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Marumittu Games
Genre : Aventure/Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Le Projet Utopia fut créé dans le but d'optimiser le bonheur et le confort des humains. En tant que nouvel animateur résidentiel chez D-topia, votre rôle consiste à prendre en charge les soucis de la communauté. Résolvez des énigmes logiques amusantes pour régler les problèmes mécaniques et assurer le bon fonctionnement des installations. Rencontrez les nombreux résidents dynamiques, chacun avec son histoire et ses difficultés personnelles.
Mais que se passe-t-il lorsque les problèmes dépassent le cadre mécanique ? Quel impact vos choix auront-ils sur le bien-être des résidents et l'avenir de l'humanité ? Dans un monde où le bonheur est organisé, que signifie trouver un sens à sa vie ?


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=Vn6QOhRwxbY
