Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Marumittu Games

Genre : Aventure/Réflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Le Projet Utopia fut créé dans le but d'optimiser le bonheur et le confort des humains. En tant que nouvel animateur résidentiel chez D-topia, votre rôle consiste à prendre en charge les soucis de la communauté. Résolvez des énigmes logiques amusantes pour régler les problèmes mécaniques et assurer le bon fonctionnement des installations. Rencontrez les nombreux résidents dynamiques, chacun avec son histoire et ses difficultés personnelles.Mais que se passe-t-il lorsque les problèmes dépassent le cadre mécanique ? Quel impact vos choix auront-ils sur le bien-être des résidents et l'avenir de l'humanité ? Dans un monde où le bonheur est organisé, que signifie trouver un sens à sa vie ?