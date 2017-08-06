Éditeur : Raw Fury

Développeur : Exnilo Studio

Genre : Aventure

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langue : Anglais

Au 25e siècle, l'humanité a été contrainte de s'étendre au-delà de son système solaire. Parmi les étoiles, elle a découvert la planète VESTA, un monde susceptible de devenir son nouveau foyer. La station spatiale A.R.E.S. a alors été mise en orbite pour l'étudier et évaluer son potentiel, mais tout a basculé quand la station a été frappée par un phénomène inconnu...Vous incarnez Miranda, qui se réveille seule à bord de la station, prisonnière de cette étrange anomalie spatiale. Votre environnement foisonne d'indices : objets déplacés, portes nouvellement ouvertes, messages anonymes... Comme s'il vous mettait au défi de percer le mystère. Miranda ne pourra compter que sur son intelligence pour résoudre des énigmes complexes, expérimenter avec des dispositifs étranges et découvrir ce qui est réellement arrivé à l'équipage et à la station elle-même.