Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Raw Fury
1
Likers
name : Raw Fury
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 12/05/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3937
visites since opening : 15930209
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC] Rivage / Trailer
Aventure





Éditeur : Raw Fury
Développeur : Exnilo Studio
Genre : Aventure
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais

Au 25e siècle, l'humanité a été contrainte de s'étendre au-delà de son système solaire. Parmi les étoiles, elle a découvert la planète VESTA, un monde susceptible de devenir son nouveau foyer. La station spatiale A.R.E.S. a alors été mise en orbite pour l'étudier et évaluer son potentiel, mais tout a basculé quand la station a été frappée par un phénomène inconnu...

Vous incarnez Miranda, qui se réveille seule à bord de la station, prisonnière de cette étrange anomalie spatiale. Votre environnement foisonne d'indices : objets déplacés, portes nouvellement ouvertes, messages anonymes... Comme s'il vous mettait au défi de percer le mystère. Miranda ne pourra compter que sur son intelligence pour résoudre des énigmes complexes, expérimenter avec des dispositifs étranges et découvrir ce qui est réellement arrivé à l'équipage et à la station elle-même.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=eLNwBRHVQxM
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/05/2025 at 09:20 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo