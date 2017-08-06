Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
name : Focus Entertainment
name : L'univers de "l'indé"
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] MIO : Memories In Orbit / Date de sortie
Metroidvania





Éditeur : Focus Entertainment
Développeur : Douze Dixièmes
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 10 Janvier 2026
Langues : Français / Anglais / Portugais / Japonais / Espagnol / Russe / Chinois / Italien / Allemand.

Explorez un gigantesque vaisseau spatial à la dérive en orbite autour d’une mystérieuse planète, et incarnez MIO, une automate amnésique. Parcourez le Vaisseau, affrontez de terribles machines rebelles et débloquez de nouvelles aptitudes pour dévoiler les secrets de ce monde abandonné.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=1OlFwMM1RdI
