Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Cairn
platform : PC
editor : N.C
developer : The Game Bakers
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
L'univers de
L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
12/04/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3935
visites since opening : 15925758
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC/PS5] Cairn / Nouvelle Date
Aventure





Éditeur : The Game Bakers
Développeur : The Game Bakers
Genre : Aventure/Simulation/Sport
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 29 Janvier 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par les créateurs de Furi et Haven
Tentez votre première ascension avec Aava dans le massif de Tenzen.


Steam (Demo dispo) -Demo disponible aussi sur PSN-
https://www.youtube.com/watch?v=x6KWhvvk3bM
    posted the 12/04/2025 at 09:20 PM by nicolasgourry
