Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Bloober Team
L'univers de
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[NS2] Layers of Fear : The Final M.E / Trailer
Horreur




Éditeur : Bloober Team
Développeur : Bloober Team
Genre : Horreur
Prévu sur NS2
Date de sortie : 19 Décembre 2025

Cette compilation met en scène les récits entremêlés de trois artistes — le Painter, l’Actor et le Writer — chacun obsédé par son œuvre au point d’en perdre pied.

Layers of Fear : The Final Masterpiece Edition :
-Layers of Fear
-Layers of Fear 2
-Tous les DLC
-Des chapitres inédits
-Utilisation : HDR / Ray tracing / Éclairage dynamique.
-Moteur retravaillé.
-Écran tactile utilisé.
https://www.youtube.com/watch?v=GmzDN7ymvxw
