name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 11/23/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 185
visites since opening : 580914
subscribers : 3
bloggers : 1
Il fait trop froid pour faire autre chose que jouer
    posted the 11/23/2025 at 09:34 AM by kevisiano
    comments (18)
    fan2jeux posted the 11/23/2025 at 09:36 AM
    the rogue prince of persia
    Je l'ai fini.
    zekk posted the 11/23/2025 at 09:38 AM
    toujours the outer worlds 2 et arc raiders
    churos45 posted the 11/23/2025 at 09:38 AM
    J'ai enfin terminé "Demetrios - The BIG Cynical Adventure", un point & click que j'ai acheté y'a 6-7 ans. C'était sympa
    burningcrimson posted the 11/23/2025 at 09:43 AM
    BlazBlue : Central Fiction. Une bombe de jeu avec un gameplay super addictif !
    tylercross posted the 11/23/2025 at 10:02 AM
    Possessor(s) ... Grosse déception, le jeu a une maniabilité des enfers qui gâche toute l'expérience. Je pense que je vais abandonner après environ 4 heures de jeu.
    J'ai lancé 2 petits roguelike que je vais poursuivre parce qu'ils sont sympa : Lia Kacking destiny et Morsels (jeu qui n'explique rien mais je pense que ça vaut le coup de s'y attarder).
    J'ai lancé également Solo leveling ... Le gameplay est sympa, ce qui est une bonne chose parce que le jeu n'a que ça. Je vais poursuivre mais j'ai peur de me lasser assez vite.
    Et j'ai également testé d'autres petits jeux sortis cette semaine : Forestrike (roguelite sur les arts martiaux avec la possibilité de préparer chaque combat), Retrace the light (j'ai fait la démo et ça a l'air très sympa), Fatal Claw (metroidvania en accès anticipé... Bien plus agréable à parcourir que Possessor(s)), moonlighter 2 (en accès anticipé également ... Du peu que j'ai vu, c'est très encourageant).
    ratchet posted the 11/23/2025 at 10:18 AM
    ZA et Hyrule Warriors full switch 2 depuis 1 mois
    l3andr3 posted the 11/23/2025 at 10:19 AM
    J'ai terminé ghost of yothei
    rbz posted the 11/23/2025 at 10:28 AM
    Ffiv et demi de octopath 0(malgre les retours du style c'est le meilleur de la série ect) j'ai trouvé ça totalement à chier et je trouve qu'on franchis un pallier dans la laideur que peut nous proposer parfois la 2d HD.
    zekk posted the 11/23/2025 at 10:46 AM
    rbz D'accord avec toi pour la démo, j'ai trouvé ça nul et horrible
    roivas posted the 11/23/2025 at 11:24 AM
    Terminé Hell is Us, vraiment excellent, toujours sur The Outer Worlds 2 et commencé le nouveau Hyrule Warriors
    shinz0 posted the 11/23/2025 at 11:27 AM
    Silent Hill 2 original version PC
    Indiana Jones en NG+ sur PC
    jenicris posted the 11/23/2025 at 11:41 AM
    Battlefield 6
    Crash Bandicoot 4
    Alan Wake 2
    Left 4 Dead 2
    pcsw2 posted the 11/23/2025 at 11:44 AM
    Cette semaine j'ai fait pas de multi sur bf6, arc raider et jai commencé le sympathique ff16.
    kevinmccallisterrr posted the 11/23/2025 at 12:00 PM
    Katamari Damacy
    magneto860 posted the 11/23/2025 at 12:58 PM
    6bR-Pnk toujours...
    killia posted the 11/23/2025 at 01:03 PM
    Kirby Air Riders qui est technique de fou mais que j’ai hâte de maîtriser.
    Persona 3 Reload sur Switch 2 afin pour le dlc (mais le 30 fps me dérange)
    Absolum (j'y suis retourné car je veux le 100%, ce jeudi m’envoute)
    Trails in the Sky 1st (je pense être à 30% du jeu)
    Hades 1 mais je n'arrive pas à finir une run, je trouve le jeu trop pénalisant
    icebergbrulant posted the 11/23/2025 at 01:15 PM
    Platine de Metal Gear Solid Snake Eater Delta et là, j’attaque FF Tactics, que de la nostalgie en somme
    marcelpatulacci posted the 11/23/2025 at 02:05 PM
    South of Midnight

    Middle-Earth 2 Shadow of War
