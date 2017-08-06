Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/21/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC] Monsters Are Coming! R.&.R / Lancement
Stratégie





Éditeur : Raw Fury
Développeur : Ludogram
Genre : Stratégie
Disponible sur PC

Attention, les monstres arrivent !
Protégez une cité ambulante contre des hordes implacables.
Collectez des ressources, fortifiez vos défenses et progressez à chaque run.
Réussirez-vous à atteindre l'Arche ?


Steam
PS : Directement dans le Gamepass (PC)
Quelques tests :
OpenCritic 81%
https://www.youtube.com/watch?v=fUEefYwwcOw
