Éditeur : Raw Fury
Développeur : Ludogram
Genre : Stratégie
Disponible sur PC
Attention, les monstres arrivent !
Protégez une cité ambulante contre des hordes implacables.
Collectez des ressources, fortifiez vos défenses et progressez à chaque run.
Réussirez-vous à atteindre l'Arche ?