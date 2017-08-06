Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Thunderful Publishing
L'univers de
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] Planet of Lana 2 / Gameplay étendu
Aventure





Éditeur : Thunderful Publishing
Développeur : Wishfully
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais /Portugais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.

Accompagnez Lana et son fidèle compagnon Mui dans une aventure inoubliable regorgeant d'énigmes et de séquences cinématiques. Un nouveau mystère ancestral attend les joueurs novices ou confirmés dans les profondeurs cachées de Novo. Mais tapie dans l'ombre omniprésente, une nouvelle menace les guette et mettra leur amitié à l'épreuve tandis que Lana affrontera son destin.


Steam
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie
https://www.youtube.com/watch?v=G63FzWKX1gg
    posted the 10/30/2025 at 11:55 AM by nicolasgourry
    shinz0 posted the 10/30/2025 at 12:38 PM
    Belle surprise le 1er avec sa jolie BO, vivement le 2
