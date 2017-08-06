description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Thunderful Publishing
Développeur : Wishfully
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais /Portugais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.
Accompagnez Lana et son fidèle compagnon Mui dans une aventure inoubliable regorgeant d'énigmes et de séquences cinématiques. Un nouveau mystère ancestral attend les joueurs novices ou confirmés dans les profondeurs cachées de Novo. Mais tapie dans l'ombre omniprésente, une nouvelle menace les guette et mettra leur amitié à l'épreuve tandis que Lana affrontera son destin.
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie