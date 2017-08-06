Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Kenny Sun

Genre : Réflexion/Survival/Rogue-Lite

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Prévu sur NS2

Date de sortie : 28 Octobre 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

SWITCH 2 x OCTOBER 28

Mise à jour gratuite pour les propriétaires de Nintendo Switch.

Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'un météorite qui a totalement dévasté la cité géante, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Des chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors épars de Baboulone. Bien peu en reviennent.Le gouffre abrite des armées de créatures barbares, bien décidées à mettre fin à votre quête avant même qu'elle commence. Grâce à un arsenal en perpétuelle évolution de projectiles enchantés, traversez de nombreux niveaux toujours plus riches en obstacles pour déterrer les plus beaux trésors et reconstruire la Nouvelle-Baboulone.