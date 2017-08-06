Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Pacific Drive
name : Pacific Drive
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Ironwood Studios
genre : Survie
other versions : Playstation 5
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/24/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3893
visites since opening : 15635515
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] Pacific Drive / DLC (W.I.T.W) + XSXIS
Aventure





Éditeur : Ironwood Studios
Développeur : Ironwood Studios
Genre : Aventure/Course/Action
Disponible sur PC/PS5/XSX
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois.

La vie à l’intérieur des murs n’est pas de tout repos. Lorsque vous vous aventurerez hors de l’ancien garage, vous devrez compter sur un fidèle break. N’oubliez pas de faire le plein d’essence avant chaque sortie dans la Zone : si vous êtes à sec, l’issue risque de vous être fatale. Explorez des paysages sinistres et des lieux abandonnés depuis longtemps, tout en cherchant des ressources pour rouler jusqu’à la sécurité. Revenez en un seul morceau et utilisez votre cargaison de matériaux collectés pour réparer et améliorer votre voiture avant de repartir.

DLC : Whispers in the Woods / Disponible / Prix 14,99€
Whispers in the Woods est une histoire inédite pour vous et votre fidèle break. Disponible à tout moment après les quelques premières heures de jeu, cette extension vous emmène au plus profond d'un nouveau pan mystérieux des forêts de la Zone d'Exclusion Olympique. Jalonnés d'étranges symboles et effigies, ces bois regorgent de nouveaux dangers et de mystères à découvrir. Trouvez et ressentez la puissance des Artefacts aux pouvoirs étranges et inexplicables.
Le jeu est maintenant dans le Gamepass



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 80% IGNFrance 8,5/10 Gamekult 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=TNbSiVUBJpg&t
