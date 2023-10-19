profile
The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
5
Likers
name : The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
platform : PC
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : RPG
other versions : Playstation 5 - Switch
group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 10/23/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 394
visites since opening : 700142
subscribers : 16
bloggers : 7
[Test] Trails in the Sky 1st Chapter : Le Jrpg de l'année !
JV



Trails in the Sky est mon second coup de cœur de l’année, je suis heureux d’avoir découvert la série avec ce remake du premier épisode, et plus précisément via sa démo qui couvre l’introduction du jeu.

D’une durée de vie très généreuse et très complète pour une première partie, le titre navigue dans une fraîcheur joviale, on prend plaisir à parcourir ces beaux environnements variés dans un univers à la fois attrayant et mystérieux, son lore et son world-building sont extrêmement bien construit et sont ces principales forces.

On y incarne l’optimiste Estelle et le calme Joshua, les deux évolueront tout au long de leur périple et tout est pensé pour vous plonger dans une aventure incroyable aux côtés de personnages attachants, le jeu développe avec soin une intrigue dont les enjeux se révèlent progressivement jusqu'au chapitre final, et même si quelques longueurs sont présent, elles sont pardonnée par son écriture qui est particulièrement bien ficelée.

Son système de combat mixant tour par tour et temps réel est très bien pensé, c’est addictif et plutôt bien dynamique, entre attaques ultimes , et vulnérabilités élémentaires grâce aux sorts, on ne s’en lace jamais. Par ailleurs, pas mal de stratégies s’installeront au fur et mesure contre les différents boss , et grâce à son système d’amélioration très bien fichu, les possibilités sont assez variés.

Trails in the Sky est indéniablement un excellent Jrpg, une magnifique aventure qui ne fait que commencer.

OST : 8 / 10

Gameplay : 9 / 10

Scénario : 9 / 10

Graphisme : 8 / 10

    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    gaeon, esets, clivekunn, burningcrimson, zephon
    posted the 10/23/2025 at 09:16 PM by yanssou
    comments (4)
    burningcrimson posted the 10/23/2025 at 09:37 PM
    Merité L'un des meilleurs remake auquel j'ai joué et avec la VF de qualité, c'est un plaisir de lire les dialogues ainsi que de se plonger dans le lore
    zephon posted the 10/23/2025 at 09:39 PM
    Je plussoie, mon jeu de l'année ! je suis repartie pour faire un new game +
    zekk posted the 10/23/2025 at 10:26 PM
    Pas encore fait ce remake, mais l'original était déjà top et cette fin !
    hyoga57 posted the 10/23/2025 at 10:53 PM
    Dommage que le système de combat soit inférieur aux anciens opus par contre.
