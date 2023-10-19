Trails in the Sky est mon second coup de cœur de l’année, je suis heureux d’avoir découvert la série avec ce remake du premier épisode, et plus précisément via sa démo qui couvre l’introduction du jeu.
D’une durée de vie très généreuse et très complète pour une première partie, le titre navigue dans une fraîcheur joviale, on prend plaisir à parcourir ces beaux environnements variés dans un univers à la fois attrayant et mystérieux, son lore et son world-building sont extrêmement bien construit et sont ces principales forces.
On y incarne l’optimiste Estelle et le calme Joshua, les deux évolueront tout au long de leur périple et tout est pensé pour vous plonger dans une aventure incroyable aux côtés de personnages attachants, le jeu développe avec soin une intrigue dont les enjeux se révèlent progressivement jusqu'au chapitre final, et même si quelques longueurs sont présent, elles sont pardonnée par son écriture qui est particulièrement bien ficelée.
Son système de combat mixant tour par tour et temps réel est très bien pensé, c’est addictif et plutôt bien dynamique, entre attaques ultimes , et vulnérabilités élémentaires grâce aux sorts, on ne s’en lace jamais. Par ailleurs, pas mal de stratégies s’installeront au fur et mesure contre les différents boss , et grâce à son système d’amélioration très bien fichu, les possibilités sont assez variés.
Trails in the Sky est indéniablement un excellent Jrpg, une magnifique aventure qui ne fait que commencer.