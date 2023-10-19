Divers
Replongez dans l’univers culte de #CodeLyoko avec le générique français emblématique : Un monde sans danger.
Une reprise pleine de nostalgie, portée par la voix iconique de Julien Lamassonne, accompagnée à la guitare par @TonyMoga.
Replongez dans la magie de l’univers #Pokémon avec le générique français de la saison 1 : La Ligue Indigo.
Une version moderne, entraînante et pleine d'énergie, portée par la voix emblématique de Jean-Marc Anthony Kabeya, accompagnée par @TonyMoga.
tags :
posted the 10/16/2025 at 10:33 PM by yanssou