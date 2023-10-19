group information
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 10/16/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 386
visites since opening : 687478
subscribers : 16
bloggers : 7
[Tony Moga] Un monde sans danger (Code Lyoko) ft. Julien Lamassonne / Thème Pokémon (Attrapez-les tous) ft. Jean-Marc Anthony Kabeya
Divers


Replongez dans l’univers culte de #CodeLyoko avec le générique français emblématique : Un monde sans danger.

Une reprise pleine de nostalgie, portée par la voix iconique de Julien Lamassonne, accompagnée à la guitare par ‪@TonyMoga.




Replongez dans la magie de l’univers #Pokémon avec le générique français de la saison 1 : La Ligue Indigo.

Une version moderne, entraînante et pleine d'énergie, portée par la voix emblématique de Jean-Marc Anthony Kabeya, accompagnée par ‪@TonyMoga.
https://m.youtube.com/@TonyMoga
    posted the 10/16/2025 at 10:33 PM by yanssou
