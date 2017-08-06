Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Devolver Digital
name : Devolver Digital
official website : http://www.devolverdigital.com/
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/15/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3888
visites since opening : 15584139
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] BALL x PIT / Disponible
Réflexion





Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Kenny Sun
Genre : Réflexion/Survival/Rogue-Lite
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : Automne
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'un météorite qui a totalement dévasté la cité géante, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Des chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors épars de Baboulone. Bien peu en reviennent.
Le gouffre abrite des armées de créatures barbares, bien décidées à mettre fin à votre quête avant même qu'elle commence. Grâce à un arsenal en perpétuelle évolution de projectiles enchantés, traversez de nombreux niveaux toujours plus riches en obstacles pour déterrer les plus beaux trésors et reconstruire la Nouvelle-Baboulone.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 86%
https://www.youtube.com/watch?v=18pHUtXzF2w
    posted the 10/15/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
