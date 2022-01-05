Actualité





Comme promit par Bandai Namco et Katsuhiro Haruda le producteur de TEKKEN 8, c'est à l'occasion de l'EVO France actuellement en cours que l'éditeur à révéler une première vidéo de gameplay pour le dernier personnage du second passe saisonnier, Miary Zo.Miary Zo et son stage Baobab Horizon seront disponibles le 5 décembre prochain.