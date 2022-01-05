description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Comme promit par Bandai Namco et Katsuhiro Haruda le producteur de TEKKEN 8, c'est à l'occasion de l'EVO France actuellement en cours que l'éditeur à révéler une première vidéo de gameplay pour le dernier personnage du second passe saisonnier, Miary Zo.
Miary Zo et son stage Baobab Horizon seront disponibles le 5 décembre prochain.
Purée, une petite promo sur le season pass ne serait pas de refus, c'est beaucoup trop cher pour le moment.
Quand je tombe sur fakhuram en march classé et qu'il me fait ses low kick destructeur de l'enfer, j'au trop envie de l'avoir