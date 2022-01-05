profile
Tekken 8
1
Likers
name : Tekken 8
platform : Playstation 5
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : combat
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 10/12/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 182
visites since opening : 453377
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
TEKKEN 8 - Du gameplay de Miary Zo pour l'EVO France
Actualité


Comme promit par Bandai Namco et Katsuhiro Haruda le producteur de TEKKEN 8, c'est à l'occasion de l'EVO France actuellement en cours que l'éditeur à révéler une première vidéo de gameplay pour le dernier personnage du second passe saisonnier, Miary Zo.

Miary Zo et son stage Baobab Horizon seront disponibles le 5 décembre prochain.


    tags : bandai namco tekken 8
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 10/12/2025 at 12:56 PM by masharu
    comments (3)
    burningcrimson posted the 10/12/2025 at 01:01 PM
    N'empêche elle ressemble vachement à Christie Monteiro.
    fan2jeux posted the 10/12/2025 at 01:20 PM
    Ce perso semble pas mal finalement. Bon, nous sommes bien dans tekken 8 avec des pouvoirs à gogo
    Purée, une petite promo sur le season pass ne serait pas de refus, c'est beaucoup trop cher pour le moment.

    Quand je tombe sur fakhuram en march classé et qu'il me fait ses low kick destructeur de l'enfer, j'au trop envie de l'avoir
    mercure7 posted the 10/12/2025 at 01:37 PM
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo