Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
name : 7Levels
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/05/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3881
visites since opening : 15530040
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] Castle of Heart : Retold / Lancement
Action




Éditeur : 7Levels
Développeur : 7Levels
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois / Portugais / Polonais.

Castle of Heart : Retold est une version massivement améliorée et étendue de la sortie originale (Opencritic 58%).
Affrontez le Sorcier — un serviteur du dieu maléfique Chernobog — pour libérer la dernière prêtresse de la déesse Mokosh et libérer la terre du règne tyrannique du Sorcier. En tant que guerrier slave nommé Svaran, vous devez surmonter non seulement des créatures magiques et des dispositifs mortels, mais aussi une terrible malédiction qui a transformé votre corps en pierre. Vous devez maintenir votre frénésie meurtrière, sinon votre corps commencera à se désintégrer, perdant finalement des membres et la capacité de manier des armes !

Une vidéo de comparaison :
Avant / Après



Steam
https://www.youtube.com/watch?v=SowdLBM8RHE
    posted the 10/05/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
