Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Gabe Cuzzillo / Maxi Boch / Bennett Foddy

Genre : Aventure/Simulation

Disponible sur PC/PS5

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Incarnez Nate, un énorme Nullos au chômage sans intérêt, jusqu'au jour où il découvre qu'il a le pouvoir incroyable... de poser un pied devant l'autre...Explorez un monde nimbé de brume, pas à pas. Arpentez de paisibles montagnes en posant un pied devant l'autre. Autant dire que votre dextérité sera mise à l'épreuve dans cette expérience originale, basée sur la physique et signée par les créateurs d'Ape Out et Getting Over It. Contemplez les paysages, admirez la faune locale et trouvez un sens à votre vie ratée (de Nullos, donc).Préparez-vous à tomber sous le charme de Nate et tomber tout court, grâce à la physique de Baby Steps, un simulateur de marche au sens propre.