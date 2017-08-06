Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Thunderful Publishing
Thunderful Publishing
L'univers de
L'univers de "l'indé"
nicolasgourry
06/08/2017
09/13/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
3861
15410524
36
14
Planet of Lana 2 aussi sur NS2
Éditeur : Thunderful Publishing
Développeur : Wishfully
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais /Portugais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.

Accompagnez Lana et son fidèle compagnon Mui dans une aventure inoubliable regorgeant d'énigmes et de séquences cinématiques. Un nouveau mystère ancestral attend les joueurs novices ou confirmés dans les profondeurs cachées de Novo. Mais tapie dans l'ombre omniprésente, une nouvelle menace les guette et mettra leur amitié à l'épreuve tandis que Lana affrontera son destin.

Planet of Lana 2 : Children of the Leaf sortira sur Nintendo Switch 2 au même moment que pour tous les autres supports, à savoir au début de l’année prochaine.
Steam
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie
https://www.youtube.com/watch?v=7bSe1rXndNo
    posted the 09/13/2025 at 07:20 PM by nicolasgourry
