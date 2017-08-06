Éditeur : Thunderful Publishing

Développeur : Wishfully

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais /Portugais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.

Planet of Lana 2 : Children of the Leaf sortira sur Nintendo Switch 2 au même moment que pour tous les autres supports, à savoir au début de l’année prochaine.

Gamekult

Accompagnez Lana et son fidèle compagnon Mui dans une aventure inoubliable regorgeant d'énigmes et de séquences cinématiques. Un nouveau mystère ancestral attend les joueurs novices ou confirmés dans les profondeurs cachées de Novo. Mais tapie dans l'ombre omniprésente, une nouvelle menace les guette et mettra leur amitié à l'épreuve tandis que Lana affrontera son destin.