Call of the Sea
name : Call of the Sea
platform : PC
editor : Raw Fury
developer : Out of the Blue
genre : Narration
other versions : Xbox One - Xbox Series X
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Switch] Call of the Sea / Date de sortie
Aventure




Éditeur : Raw Fury
Développeur : Out of the Blue
Genre : Aventure/Casse-tête/ Narratif
Disponible sur PC/XSX/XOne/PS5/PS4
Prévu sur Switch
Date de sortie : 9 Septembre 2025
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

Nous sommes en 1934, au fin fond du Pacifique Sud.
Ayant traversé l'océan sur les traces de l'expédition disparue de son mari, Norah se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d'une civilisation disparue.
Quels sont ses secrets, et qu'est-ce que Norah risque de découvrir dans sa quête de vérité ?


Steam
Quelques tests :
Opencritic 77% Geeko 8,1/10 Gamekult 8/10 ActuGaming 8/10 Gamergen 14/20 JeuxActu 14/20 JVC 13/20
https://www.youtube.com/watch?v=LVxROahJdy4
    kisukesan, liquidsnake66, killia, kevinmccallisterrr, jedi
    posted the 08/30/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    jedi posted the 08/30/2025 at 01:33 PM
    Un de mes coups de cœur de cette génération. Vivement 2026 pour la suite, Call of the Elders Gods
    liquidsnake66 posted the 08/30/2025 at 08:12 PM
    J'avais beaucoup aimé, fait sur séries x
    playshtayshen posted the 08/30/2025 at 08:50 PM
    Je vais me le faire, il est sur l'extra du ps plus
    kisukesan posted the 08/31/2025 at 12:44 PM
    playshtayshen je me suis fait la même réflexion !
