Éditeur : Raw Fury

Développeur : Out of the Blue

Genre : Aventure/Casse-tête/ Narratif

Disponible sur PC/XSX/XOne/PS5/PS4

Prévu sur Switch

Date de sortie : 9 Septembre 2025

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

Nous sommes en 1934, au fin fond du Pacifique Sud.Ayant traversé l'océan sur les traces de l'expédition disparue de son mari, Norah se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d'une civilisation disparue.Quels sont ses secrets, et qu'est-ce que Norah risque de découvrir dans sa quête de vérité ?