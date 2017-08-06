description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Raw Fury
Développeur : Out of the Blue
Genre : Aventure/Casse-tête/ Narratif
Disponible sur PC/XSX/XOne/PS5/PS4
Prévu sur Switch
Date de sortie : 9 Septembre 2025
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.
Nous sommes en 1934, au fin fond du Pacifique Sud.
Ayant traversé l'océan sur les traces de l'expédition disparue de son mari, Norah se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d'une civilisation disparue.
Quels sont ses secrets, et qu'est-ce que Norah risque de découvrir dans sa quête de vérité ?