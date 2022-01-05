description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Et la question est de savoir qu'est-ce qui sera censuré exactement...
Avec l'annonce """surprise""" de Tales of Xillia Remastered mardi dernier, vous l'avez peut être raté comme moi mais Bandai Namco a été plutôt direct : le jeu sera censuré, l'éditeur indiquant même sur le site web du jeu que la pipe en bois en accessoire pour les personnages jouables ne sera plus disponible (seulement la moustache qui allait avec).
Mais surtout ici Bandai Namco censure le remaster de son jeu pour une question d'éthique. Par conséquent plusieurs "expressions" ont été changé.
Certaines expressions ont été mises à jour. Certaines expressions ont été modifiées par rapport à l'œuvre originale afin de mieux refléter les normes actuelles.
Lesquels ? Et qu'est-ce que l'éditeur entend exactement par "expressions" ? Personne ne sait à l'heure actuelle, mais des gens pensent que cela concernera le personnage de Presa, entre autre.
Presa est une femme portant une combinaison très suggestive, et c'est une des antagonistes du jeu. Partiellement visible dans le trailer, elle ne semble pas être censurée physiquement mais on ne l'a pas encore vu en jeu dans cette nouvelle version pour en être certain.
Cependant un passage du jeu avec Presa peut être vu comme problématique si on parle d'éthique, et vu le changement sur les accessoires pour éviter que des mineurs soient représentés comme fumant du tabac, ça peut aussi concerner la connotation sexuelle de ce qui suit.
A un moment du jeu (ci-dessus), Presa palpe le corps de Milla l'héroïne du jeu afin de lui dérober un objet important. Bon Milla a 20 ans mais on a affaire à des gens idiots en face qui associent "anime" à "enfants" donc l'idée que Presa touche le cul de Milla dans un media qu'est le jeu vidéo qui est généralement vu "pour les enfants" peut être vu comment "pas éthique" par ces personnes. D'autant plus que si chez nous Tales of Xillia est PEGI16 sur PS3, le remaster est lui désormais aujourd'hui PEGI12...
Ce geste peut faire parti des "expressions" changés que mentionne donc Bandai Namco. Et même si cette scène reste inchangée (et tant mieux alors), des changements insignifiant peuvent être fait dans n'importe quelle partie du jeu "pour des raisons d'éthiques" donc le problème reste le même : A qui veut-on vendre cette réédition ? Je n'ai pas fait le jeu, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez.
(Et je sais aussi que la version occidentale PS3 est censurée par rapport à la version japonaise, juste qu'ici on parle carrément de complaire à l'éthique actuelle sur un média qui date de 2011-2013, et personnellement je suis contre la censure rétroactive sur un produit culturel).
Heureusement, j'ai toujours ma version PS3 "Day One Edition" en boite, même si j'ai pas l'intention d'y retoucher un jour.
Peut-être qu'elle vaudra pas mal à la vente un jour...
Que ces censeurs aillent se faire voir chez les Grecs avec leur supériorité morale.
Est-ce qu'il faut censurer l'excellent Qui veut la peau de Roger Rabbit parce qu'il y a des allusions sexuelles, des marques de tabacs, des gamins qui prennent des clopes etc ?
Peut-être qu'elle vaudra pas mal à la vente un jour...
A partir du moment ou ya un remaster, tu peux oublier, tu ferais meme mieux de revendre maintenant car ça ne fera que baisser, surtout que ça ne vaut deja pas grand chose.
Tu me dis que demain on retouche complètement la traduction de FF7 original, je te dis pas de souci, mais là
J'ai pas vérifier, mais si elle vaut pas grand chose comme tu dit, je vais la garder pour l'instant.
Il est temps que ces editeurs comprénnent, comme l'ont payé certains (ubi, les autres avec Dragon age...ect).
c'est vraiment eux qui cherchent la merde, c'est pas les joueurs.
Apres la représentation dans un jeu video c'est autre chose. Mais comme on a le droit de le faire dans le cinema et les series tv, il n'y a pas de raison.
Ce qui est derangeant c'est plutot de mettre des persos qui ont soit disant 20 ans mais qui on un physique clairement de gamine de 11/12 ans. Ce qui arrive parfois dans les animes ou les jeux un peu speciaux.
L'important ce n'est pas l'age du perso mais comment il est représenté. Car oui comme je dis dans ce cas on design une gamine de 9 ans mais on dit dzns le scenario qu'elle en a 33 ans (par magie que sais je) et hop on lui fait faire les pires saloperies. Non faut un peu d'objectivité et de rationalité.
Apres qu'un remaster (donc un jeu différent car il ressort aujourd'hui) ait des modifications par rapport à un jeu sorti à une date très antérieure avec des considérations societales bien différentes à l'époque, c'est tout à fait normal.
Ne rien changer serait etrange
Bah si ton roger rabbit ressortait aujourd'hui avec tout le film refait (remaster) oui il faudrait forcement changer des trucs... ca s'appelle la logique. Par contre si c'est pour diffuser la version originale, non là on ne touche à rien.
adamjensen tu es bien etrange. Si le jeu c'est "de la merde", qu'en plus il est sur ps3, dans quel monde il va valoir quoi que ce soit un jour ?
Franchement plus je te lis moins je comprends comment tu raisonnes
C'est un remaster, pas un remake auquel cas je serais d'accord. Le jeu a des améliorations et c'est comme du modding car le matériel reste le jeu d'origine.
Mais changer des aspects culturels parce que "éthique"... Accepter le révisionnisme c'est ça qui aberrant. Faut regarder les produits comme ils ont été pour les apprécier ou les détester, pas comme le souhaiterais aujourd'hui une partie bruyante de la société qui ne comprend pas qu'un accessoire n'a rien à avoir avec du tabagisme et où tout doit être clean...