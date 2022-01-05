Actualité

Certaines expressions ont été mises à jour. Certaines expressions ont été modifiées par rapport à l'œuvre originale afin de mieux refléter les normes actuelles.

Et la question est de savoir qu'est-ce qui sera censuré exactement...Avec l'annonce """surprise""" de Tales of Xillia Remastered mardi dernier, vous l'avez peut être raté comme moi mais Bandai Namco a été plutôt direct : le jeu sera censuré, l'éditeur indiquant même sur le site web du jeu que la pipe en bois en accessoire pour les personnages jouables ne sera plus disponible (seulement la moustache qui allait avec).Mais surtout ici Bandai Namco censure le remaster de son jeu pour une question d'éthique. Par conséquent plusieurs "expressions" ont été changé.Lesquels ? Et qu'est-ce que l'éditeur entend exactement par "expressions" ? Personne ne sait à l'heure actuelle, mais des gens pensent que cela concernera le personnage de Presa, entre autre.Presa est une femme portant une combinaison très suggestive, et c'est une des antagonistes du jeu. Partiellement visible dans le trailer, elle ne semble pas être censurée physiquement mais on ne l'a pas encore vu en jeu dans cette nouvelle version pour en être certain.Cependant un passage du jeu avec Presa peut être vu comme problématique si on parle d'éthique, et vu le changement sur les accessoires pour éviter que des mineurs soient représentés comme fumant du tabac, ça peut aussi concerner la connotation sexuelle de ce qui suit.A un moment du jeu (ci-dessus), Presa palpe le corps de Milla l'héroïne du jeu afin de lui dérober un objet important. Bon Milla a 20 ans mais on a affaire à des gens idiots en face qui associent "anime" à "enfants" donc l'idée que Presa touche le cul de Milla dans un media qu'est le jeu vidéo qui est généralement vu "pour les enfants" peut être vu comment "pas éthique" par ces personnes. D'autant plus que si chez nous Tales of Xillia est PEGI16 sur PS3, le remaster est lui désormais aujourd'hui PEGI12...Ce geste peut faire parti des "expressions" changés que mentionne donc Bandai Namco. Et même si cette scène reste inchangée (et tant mieux alors), des changements insignifiant peuvent être fait dans n'importe quelle partie du jeu "pour des raisons d'éthiques" donc le problème reste le même : A qui veut-on vendre cette réédition ? Je n'ai pas fait le jeu, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez.(Et je sais aussi que la version occidentale PS3 est censurée par rapport à la version japonaise, juste qu'ici on parle carrément de complaire à l'éthique actuelle sur un média qui date de 2011-2013, et personnellement je suis contre la censure rétroactive sur un produit culturel).