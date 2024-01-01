J'aime me faire des films
[Bande Annonce] Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1]


Réalisé par Alexandre Astier

Date de sortie : 22 Octobre 2025
https://www.youtube.com/watch?v=K-D2VfkWfD0
    mithrandir
    posted the 08/14/2025 at 04:00 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    mithrandir posted the 08/14/2025 at 04:17 PM
    Ça a l'air top, les images sont superbes mais je ne me remets pas de l'absence de Franck Pitiot (Perceval), j'irai de toute façon le voir mais purée ça va faire un sacré vide à côté de Karadoc
    jp67110 posted the 08/14/2025 at 04:27 PM
    mithrandir mais tellement d'accord
    jf17 posted the 08/14/2025 at 04:38 PM
    mithrandir moi son absence m'a refroidi
    aozora78 posted the 08/14/2025 at 04:45 PM
    J'ai regardé tous Kamelott et le premier film début 2025. Je savais que c'était culte mais je ne pensais pas autant aimer.
    negan posted the 08/14/2025 at 04:46 PM
    C'est très suspect l'absence de Perceval
    yanssou posted the 08/14/2025 at 04:48 PM
    Pas de Perceval...
    mithrandir posted the 08/14/2025 at 05:08 PM
    jf17 oui moi aussi, je sais qu'Astier ne fait rien au hasard mais là... se priver du personnage le plus aimé de sa communauté, je comprends pas, à moins que ce soit au niveau personnel que ça a coincé
