J'aime me faire des films
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
[Bande Annonce] Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1]
Réalisé par Alexandre Astier
Date de sortie : 22 Octobre 2025
https://www.youtube.com/watch?v=K-D2VfkWfD0
posted the 08/14/2025 at 04:00 PM by nicolasgourry
nicolasgourry
comments (7)
7
)
mithrandir
posted
the 08/14/2025 at 04:17 PM
Ça a l'air top, les images sont superbes mais je ne me remets pas de l'absence de Franck Pitiot (Perceval), j'irai de toute façon le voir mais purée ça va faire un sacré vide à côté de Karadoc
jp67110
posted
the 08/14/2025 at 04:27 PM
mithrandir
mais tellement d'accord
jf17
posted
the 08/14/2025 at 04:38 PM
mithrandir
moi son absence m'a refroidi
aozora78
posted
the 08/14/2025 at 04:45 PM
J'ai regardé tous Kamelott et le premier film début 2025. Je savais que c'était culte mais je ne pensais pas autant aimer.
negan
posted
the 08/14/2025 at 04:46 PM
C'est très suspect l'absence de Perceval
yanssou
posted
the 08/14/2025 at 04:48 PM
Pas de Perceval...
mithrandir
posted
the 08/14/2025 at 05:08 PM
jf17
oui moi aussi, je sais qu'Astier ne fait rien au hasard mais là... se priver du personnage le plus aimé de sa communauté, je comprends pas, à moins que ce soit au niveau personnel que ça a coincé
