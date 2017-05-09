81 Likes Likers

Who likes this ? link49, spawnini, kurosama, minx, spartan1985, daoko, boyd, diablass59, sujetdelta, shanks, uchiro, calishnikov, voxen, siil, vithia, milo42, patourde, shaco, sorakairi86, escobar, fablus, torotoro59, gameslover, darksly, goldmen33, haorus, osiris, gat, maddox69, darkxehanort94, hijikatamayora13, superpanda, onypsis, waurius59, mikazaki, ritalix, sultano, walkix, naruto780, sephiroth07, sebwoof, salocin, chester, davonizuka, raoh38, wino, thelastone, blackninja, idd, 60teraflops, kevisiano, rulian, hakaishin, maxff9, spectre, papichampote, arubizok, matzel, sorow, titipicasso, hein, sam42000, darknova, zobiwan83, receiversms, leonr4, victornewman, alexharris59, micablo, nobleswan, iglooo, cupheadfan, phosfer, jenicris, raykaza, gaunt, drockspace, liberty, guigui59, suzukube, almightybhunivelze

name : Gears of War France

title : Gears Of War France

screen name : gearsofwarfrance

official website : https://twitter.com/GearsFrance

creator : negan

creation date : 09/05/2017

last update : 08/13/2025

description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !

tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c

articles : 353

visites since opening : 1259982

subscribers : 13