Gears Of War : E-Day
Annoncé comme sortant en 2026 de la part de Phil Spencer lors du dernier Xbox Showcase, une nouvelle confirmation ne fait pas de mal surtout vu la fiabilité de la parole de Phil Spencer ces deniers temps .
Cependant, les plans peuvent changer, surtout lorsqu'il s'agit du développement d'un jeu a gros budget. Néanmoins, d'après la biographie mise à jour sur le compte Twitter/X officiel de Gears of War, il semble que le développeur The Coalition soit très confiant quant au respect de la date de sortie prévue pour 2026. On peut y lire :
« Reloaded sortira le 26 août. Emergence Begins 2026. »
Gears Of War E-Day est prévu sur Xbox Series X/S, PC et très probablement sur PlayStation 5 et bien sûr Day One dans le Xbox Game Pass.
posted the 08/13/2025 at 06:30 PM by negan