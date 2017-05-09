profile
Gears of War : E-Day
3
Likers
name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Gears of War France
81
Likes
Likers
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/13/2025
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 353
visites since opening : 1259982
subscribers : 13
bloggers : 1
channel
all
Gears Of War E-Day vise bien une sortie en 2026
Gears Of War : E-Day


Annoncé comme sortant en 2026 de la part de Phil Spencer lors du dernier Xbox Showcase, une nouvelle confirmation ne fait pas de mal surtout vu la fiabilité de la parole de Phil Spencer ces deniers temps .

Cependant, les plans peuvent changer, surtout lorsqu'il s'agit du développement d'un jeu a gros budget. Néanmoins, d'après la biographie mise à jour sur le compte Twitter/X officiel de Gears of War, il semble que le développeur The Coalition soit très confiant quant au respect de la date de sortie prévue pour 2026. On peut y lire :

« Reloaded sortira le 26 août. Emergence Begins 2026. »




Gears Of War E-Day est prévu sur Xbox Series X/S, PC et très probablement sur PlayStation 5 et bien sûr Day One dans le Xbox Game Pass.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/13/2025 at 06:30 PM by negan
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo