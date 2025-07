Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus... des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… Les Légendaires, le 28 janvier au cinéma. Un film de Guillaume Ivernel, adapté de la bande dessinée les légendaires.

posted the 07/30/2025 at 10:23 AM by yanssou