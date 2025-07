Absorbez les pouvoirs et retournez-les contre l’ennemi dans ce hack ’n’ slash coopératif survolté pour jusqu'à 4 joueurs.

Éditeur : Thunderful Publishing Développeur : To The Sky Genre : Action/Hack-and-slash Prévu sur PC/PS5 Date de sortie : 2025 Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Russe/Chinois/Ukrainien.

