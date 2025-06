Denis Villeneuve :Incendies / Prisoners / Enemy / Sicario / Blade Runner 2049 / Dune / Dune : Part TwoIl a déclaré :"Certains de mes premiers souvenirs de cinéma sont liés à 007"et"J'ai grandi en regardant les films de James Bond avec mon père, depuis Dr. No avec Sean Connery. Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, il s'agit d'un territoire sacré. J'ai l'intention d'honorer la tradition et d'ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions à venir. Il s'agit d'une énorme responsabilité, mais aussi d'une expérience incroyablement excitante pour moi et d'un immense honneur."Le patron de Prime Video et Amazon MGM Studios, Mike Hopkins, a qualifié Villeneuve de "maître du cinéma, dont la filmographie parle d'elle-même" et rajouté "James Bond est entre les mains de l'un des plus grands cinéastes d'aujourd'hui et nous sommes impatients de commencer la prochaine aventure de 007"