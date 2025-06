Éditeur : DrinkBox Studios

Développeur : DrinkBox Studios

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Portugais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.

Par le développeur de la licenceAutrefois, l'on plaçait des graines dans le cerveau des morts avant de les enterrer. Elles germaient ensuite et donnaient naissance à des arbres aux fruits imprégnés de leurs souvenirs. Savoir et connaissances étaient ainsi transmis de génération en génération grâce aux fruits.Ainsi en a-t-il été jusqu'à ce qu'un certain Sorcisto profane le rituel. En dévorant directement des cerveaux, l'infâme s'est approprié un grand pouvoir et un savoir immense. Il a consommé le village entier de notre protagoniste, détruit les forêts des arbres aux souvenirs et déchaîné sur le monde le Fléau meurtrier.Après les massacres de Sorcisto, il ne reste plus que vous... qui luttez désormais pour lui arracher les souvenirs de votre peuple avant que le Fléau tapi en vous ne vous terrasse.Apprenez à maîtriser votre Fléau. Tout à la fois source de puissance et danger imminent, il représente un défi, quel que soit votre niveau de compétence. Sans compter qu'il est la clé de certains des plus grands mystères de ce monde...