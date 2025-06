Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : No Goblin

Genre : Aventure/Réflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois.

Nifty Nevada est la plus célèbre photographe de mode du monde. Elle est aussi le mystérieux cerveau derrière les braquages ​​non résolus les plus osés de la planète. Son secret ? Grâce à sa fidèle équipe d'hommes de main, elle n'a pas besoin de lever son index si précieux !En incarnant Nifty, vous visiterez des lieux luxueux et exotiques et utiliserez vos talents de photographe pour prendre des clichés de tout ce que vous désirez voler - ainsi que de tous les problèmes potentiels ou menaces susceptibles de vous en empêcher.Ensuite, plutôt que de passer à l'acte vous-même, combinez vos photos pour planifier le braquage parfait que votre équipe mettra à exécution ! Elle fera de l'excellent travail. Vos plans ne provoqueront pas le chaos total ou autres problèmes. Ne vous inquiétez pas !