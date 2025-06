Par le développeur deIncarnez Luca, l'hôte, et Rehm, son comparse peu coopératif, lors de leur exploration d'une ville en quarantaine, déchirée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Ce n'est qu'en apprenant à vivre ensemble qu'ils pourront espérer survivre.

Who likes this ?

posted the 06/07/2025 at 07:20 AM by nicolasgourry