Premier trailer pour la seconde partie de Sakamoto Days (13 épisodes) qui sera diffusée le 14 juillet sur Netflix.

La saison 3 de Link Click donne de ces nouvelles et devrait normalement être diffusé en 2026 avec 8 nouveaux épisodes.

L'edition prestige du Roi Leo d'Osamu Tezuka se dévoile pour un lancement prévu le 21 mai au prix de 29.99€.

Delcourt/Tonkam annonce une perfect édition pour le manga H2 de Mitsuru Adachi, les 34 volumes seront compilés en 17 tomes pour une sortie en octobre.

La saison 2 de Ace of Diamond Act II s'affiche pour une diffusion en 2026 au Japon.

Le film d'animation LUPIN THE IIIRD : ‌La lignée Immortel (LUPIN ‌THE IIIRD : ‌Fujimi no Ketsuzoku) dévoile une nouvelle affiche et un nouveau trailer pour une sortie le 27 juin au Japon. Eurozoom s'occupera de la distribution du film en France.



A noter qu'un épisode préquel au film nommé Lupin the third : Zenigata et deux Lupin sera diffusé une semaine avant le film sur les plates formes de streaming au Japon.(seconde image)

Nouveau visuel pour l'anime DreamLand qui sortira en 2026 sur ADN, la série d'animation est co produite par ADN, Chouette Compagnie et Ellipse Animation.

Ki oon offre un extrait des premières pages du tome 1 de Great Kaiju Gaea-Tima prévu le 5 juin au prix de 7.95 €.