Alain Chabat et Fabrice Joubert s’affrontent dans une battle de dessin à leur manière. Entre deux coups de crayon, ils reviennent sur les secrets de fabrication de la série ASTÉRIX & OBÉLIX : Le Combat des Chefs. Un moment complice entre deux passionnés, où l’on parle création, humour et potion magique.

posted the 05/10/2025 at 10:14 PM by yanssou