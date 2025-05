Éditeur : Devolver Digital

Développeur : DeadToast Entertainment

Genre : Action/plateforme

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Portugais / Russe / Coréen.

Par le développeur deArmé d'un arsenal dévastateur et de vos rêves de gloire, vous devez traverser les Enfers pour passer les menottes au Malin. Affrontez des hordes de démons irascibles, déjouez des pièges hautement chafouins et relevez toutes sortes de défis palpitants. Vous ne pouvez faire confiance à personne, sinon à vos fidèles armes et à votre esprit affûté.Venez à bout de la campagne ou parcourez des niveaux inédits créés par d'autres joueurs férus de justice. L'enfer vous ouvre ses flammes !