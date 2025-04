Les éditions Meian annoncent l'édition deluxe de Kingdom. Au programme un format A5 incluant deux tomes de l'édition classique. Le papier sera du haut de gamme, avec une reliure dos cousu et des couvertures rigides en plus. Les deux volumes sortiront le 25 avril au prix de 19.95€ chacun. Le premier tome comprendra 466 pages et 15 pages couleurs, le second 12 pages couleurs.



Les prochains tome 3 et 4 sortiront par la suite le 27 juin et les tomes 5 et 6 le 29 août.

Les éditions Kana annoncent une nouvelle édition pour le manga historique Miyamoto Musashi qui revient le 29 août, au prix de 19,90€.

Les éditions Ki-oon annoncent en avance le manga Ichi the Witch de Osamu Nishi (Scénariste) et Shiro Usazaki (Dessinateur) dans leur catalogue. Le premier tome sera à découvrir en février 2026, au prix de 7,20€.

La saison 3 de To Your Eternity s'affiche pour une diffusion en octobre sur Crunchyroll.

Nouveau trailer pour la saison 2 de Gran Blue qui débutera le 7 juillet prochain.

Première affiche teaser pour l'anime The Ghost in The Shell produit par Science Saru. Prévu pour 2026, Moko-chan réalise le projet au côté du scénariste Toh Enjoe (Godzilla: Singular Point, The Empire of Corpses), et du Character Design Shuhei Handa (Spriggan, Scott Pilgrim Takes Off) qui sera aussi responsable d'animation.

Après des rumeurs, l'anime Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run est enfin officialisé à travers deux affiches teasers, le studio David Production (Jojo’s Bizarre Adventure, Fire Force) est toujours au commande de cette nouvelle saison, plus d'info prochainement.



Par ailleurs, les quatre premières saisons seront ajoutés au fur et à mesure dans l'année sur la plate-forme ADN.