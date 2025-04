Éditeur : Tomorrow Corporation

Développeur : 2D BOY

Genre : Réflexion

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PC (Steam)

Date de sortie : 25 Avril 2025

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Néerlandais / Portugais / Japonais / Chinois / Coréen.

Construisez des ponts, érigez des tours, manipulez le terrain et alimentez des machines volantes à l'aide de créatures visqueuses vivant dans un monde splendide, périlleux et en perpétuelle métamorphose.Chaque niveau est une simulation de fluide réaliste. Surmontez des obstacles de mille et une façons, construisez, éclaboussez, explosez, détruisez, volez, roulez, ces petites boules de Goo ne manquent pas de ressources !Explorez une nouvelle histoire s'écoulant au fil d'une centaine de milliers d'années et voyez le monde autour de vous changer à vue d'œil.