Après avoir annoncé l'adaptation de All You need is Kill, le studio 4°C dévoile un premier trailer pour le film d'animation ChaO, prévu pour le 15 août au Japon.

La saison 4 Re:Zero est annoncée et est en cours de production. Une affiche et un teaser ont été dévoilés.

La saison 2 de Blue Box est confirmée, une affiche et un teaser ont été dévoilés pour l'occasion.

Square Enix annonce le spin of, Les carnets de l'apothicaire Mémoires de Xiaolan, centré sur le personnage de Xiaolan. Ikki Nanao (Les carnets de l'apothicaire version Ki-oon) s'occupera de l'histoire et des dessins.

Les éditions FLBLB ont révéler qu'un classique du mangaka Osamu Tezuka fait son grand retour dans leur catalogue, le shōnen Alabaster revient donc sous une nouvelle réédition le 24 mai au prix de 23€.

Les éditions Mahô annoncent la création original taïwanaise Rosetta de

Eli Lin dans leur catalogue. Une série de deux tomes qui sortiront simultanément le 25 avril au prix de 14,50€ / l'unité au format 16x21cm.

Les éditions Komikku annoncent l'arrivée du manga d'aventure, Ifrit, les mers de sables de Tatsuya HIDAKA.



Au programme un univers de fantasy post-apocalyptique, où l’on navigue sur des océans de sable, dissimulant des créatures redoutables, des pirates avides de richesses et des vestiges enfouis avec la promesse d'une intrigue efficace et d'un duo de personnages principaux attachant.

La partie 2 de la saison 4 de Dr Stone attendra le mois de Juillet.

Les carnets de l'apothicaire saison 2 s'offre un nouveau visuel et trailer pour sa partie 2 qui se poursuivra le 4 avril avec son épisode 13.

La saison 2 de Blue Miburo est annoncée et est prévu en Janvier 2026 sur ADN.